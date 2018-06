‘Bloedonderzoek NFI kwetsbaar voor manipulatie’

Bloedtesten bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn kwetsbaar voor manipulatie. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Medewerkers van het instituut kunnen de bloedmonsters zelf en de registratie, analyse of rapportage ervan manipuleren.

Zwakke punten zijn volgens de inspectie dat het NFI persoonsgegevens koppelt aan de bloedmonsters. Hierdoor is herleidbaar wiens bloedmonster het betreft. Daarnaast voeren medewerkers de analyses alleen uit, zijn opslagruimtes niet goed afgesloten en hebben te veel medewerkers toegang tot de data van het instituut.

Aanleiding voor het onderzoek was de aanhouding van een NFI-medewerker in september 2017. Zij wordt ervan verdacht dat zij bij haar afgenomen bloedmonsters heeft gemanipuleerd.

Protocollen aangescherpt

Het NFI laat weten in samenwerking met de inspectie maatregelen te hebben genomen om de veiligheidssituatie te verbeteren. Zo is het toegangsbeleid voor bepaalde ruimtes en data aangescherpt, moeten medewerkers elkaars werk strenger controleren en is hen nogmaals op het hart gedrukt het te melden als zij met politie of justitie in aanraking zijn gekomen.

Ook “wordt er over nagedacht om bloedsamples los te koppelen van persoonsgegevens”, aldus een woordvoerder van het NFI. “Maar dat is nogal een behoorlijke operatie.” Helemaal uitsluiten kun je incidenten volgens de woordvoerder niet. “Het blijft mensenwerk.”