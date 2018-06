General Electric verliest plek in Dow Jones

General Electric (GE) heeft zijn plek in de Dow Jones Industrial Average verloren. Het Amerikaanse industrieconcern stond meer dan een eeuw onafgebroken in de index, beter bekend als Dow Jones. In de graadmeter zijn dertig belangrijke beursgenoteerde bedrijven opgenomen. Het drogisterijbedrijf Walgreens Boots Alliance neemt de plek van GE over.

Het industriële conglomeraat GE, dat zich onder meer richt op luchtvaart en medische apparatuur, gold ooit als het meest waardevolle beursgenoteerd bedrijf ter wereld. De afgelopen jaren worstelde GE echter met financiële problemen. Het bedrijf stootte verschillende onderdelen af en schrapte duizenden banen.

Beurskoers met 80 procent gedaald

De beurskoers van het bedrijf is sinds zijn hoogtijdagen met 80 procent gedaald. Vorige maand maakte topman John Flannery bovendien bekend dat GE in 2019 mogelijk dividend niet kan betalen. Het bedrijf zei woensdag in een verklaring te werken aan zijn toekomst.