Filmoverzicht: ‘Ocean’s 8’ is weinig baanbrekend, spanning in ‘The Third Murder’

●●●●● Ocean’s 8: Misdaadfilm ‘Ocean’s 8’ – nu met vrouwen in de ensemblecast – valt in herhalingen. Steven Soderberghs stijlgevoel wordt node gemist. Lees de recensie: ‘Material girls’ zetten een kraak Regie: Gary Ross. Met: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna. In: 127 bioscopen

●●●●● The Third Murder: Rechtbankdrama De Japanse meester Hirokazu Kore-Eda werkt snel. Nog voor zijn Gouden Palm-winnaar ‘Shoplifters’ komt nu eerst zijn voortreffelijke ‘The Third Murder’ in de bioscoop. Lees de recensie: Elke moord is een mysterie Regie: Hirokazu Kore-Eda. Met: Masaharu Fukuyama, Kôji Yakusho, Suzu Hirose. In: 13 bioscopen

●●●●● The Last Son: Drama Senator Ted Kennedy raakte in 1969 betrokken bij een dodelijk ongeval, dat hij in de doofpot wilde stoppen. ‘The Last Son’ slaagt er niet in veel begrip voor hem te wekken. Lees de recensie: Doofpot van Ted Kennedy Regie: John Curran. Met: Jason Clarke, Kate Mara, Ed Helms, Bruce Dern. In: 17 bioscopen

●●●●● Betty: They Say I’m Different: Muziekdocu ‘Betty: They Say I’m Different’ ontrukt een funk-ster, die onder meer Prince inspireerde, aan de vergetelheid: Betty Davis. Lees de recensie: Rolmodel voor Madonna Regie: Philip Cox. In: 7 bioscopen

●●●●● Klanken van oorsprong: Muziekdocu ‘Klanken van oorsprong’ gaat over de generatie muzikanten die na de onafhankelijkheid van Indonesië in de jaren veertig en vijftig naar Nederland kwamen. De muzikanten kregen van de Nederlandse regering de opdracht om zich een beetje als ambassadeurs te gedragen. Lees de recensie: Elke straat een indo-band Regie: Hetty Naaijkens-Retel Helmrich. In: 25 bioscopen

●●●●● Beast: Thriller ‘Beast’ is een film die zijn best doet je als kijker op het verkeerde been te zetten. Is hoofdrolspeelster Moll paranoïde schizofreen? Of haar vriendje Pascal een seriemoordenaar? Lees de recensie: Blauwbaard of schizo? Regie: Michael Pearce. Met: Jessie Buckley, Johnny Flynn, Geraldine James. In: 25 bioscopen

●●●●● Western: Arthouse Het subtiele en fijnzinnige ‘Western’, over Duitse bouwvakkers in Bulgarije, laat zien dat echte Europese eenheid nog ver weg is. Lees de recensie: Eenling in het ‘Wilde Oosten’ Regie: Valeska Grisebach. Met: Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov. In: 19 bioscopen