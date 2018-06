Fan van de videoscheids

De eerste keer dat ik in aanloop naar het WK de letters VAR boven een artikel zag staan, zakte mijn spreekwoordelijke broek af. Ja hoor, Nederland slaagt er niet in zicht te kwalificeren terwijl zelfs de Verenigde Arabische …. Oh, wacht. (De Verenigde Arabische Republiek bestond slechts drie jaar, de Emiraten zijn er niet bij.)

Dat ik nog nooit van de video assistant referee had gehoord zegt vast iets over mijn WK-voorbereiding, maar – sorry Björn Kuipers, stap opzij Pierluigi Collina – zij is na nog geen week op een toernooi al mijn favoriete scheids ooit.

De VAR krijgt kritiek. Van romantici die vinden dat arbitrale dwalingen bij voetbal horen. En van, soms dezelfde, analytici die vinden dat de VAR niet deugt omdat ze menselijke fouten maakt.

Mijn voornaamste bezwaar is dat ze niet vaker en openlijker wordt ingezet. De bloedstollendste momenten zijn wanneer de scheidsrechter de wedstrijd stillegt om beelden terug te kijken en dan pas beslist. Alles wat zulke spanning aan een voetbalwedstrijd toevoegt, is welkom. Bijvoorbeeld nadat de Engelse ster Harry Kane twee keer neerging in het Tunesische strafschopgebied.

Dus méér VAR dit toernooi. En volgende keer graag ook de mogelijkheid voor teams om arbitrale beslissingen aan te vechten, zoals in tennis en hockey al kan.

, politiek redacteur, schrijft tijdens het WK voetbal een wisselcolumn met Arjen Fortuin