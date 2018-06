DJ Domien Verschuuren gaat van 3FM naar Qmusic

Radio-dj Domien Verschuuren (30) stapt over van NPO 3FM naar Qmusic. Dat maakt zijn werkgever woensdagmiddag bekend. Verschuuren gaat een middagprogramma op de commerciële zender een middagprogramma maken.

Verschuuren werkte sinds 2006 bij 3FM. Hij maakte eerst doordeweeks een nachtprogramma maakte, later een weekendprogramma had en daarna shows in de ochtend- en avonduren presenteerde. Hij loste anderhalf jaar geleden Giel Beelen af als presentator van het ochtendprogramma op 3FM, het best beluisterde dagdeel op de zender. Verschuuren zat de afgelopen vier jaar in het Glazen Huis tijdens de jaarlijkse actie Serious Request.

Het is nog niet bekendgemaakt wanneer Verschuuren begint bij Qmusic of zijn laatste programma maakt op 3FM. Over zijn opvolging is ook nog niets duidelijk. De jongerenzender heeft het zwaar sinds eerder al Coen Swijnenberg en Sander Lantinga, Gerard Ekdom en Giel Beelen vertrokken.

Luistercijfers

Bij de dinsdag gepubliceerde luistercijfers over de maanden april en mei kwam 3FM uit op een marktaandeel van 2,9 procent.

Daarmee is het de tiende zender van Nederland, voorbijgestreefd door 100%NL. Verschuuren’s nieuwe wrekgever Qmusic behaalde een marktaandeel van 8,5 procent en is daarmee de vierde zender van Nederland.