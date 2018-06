Europees Parlement wil strenger copyright internet

De auteursrechtregels voor het internet moeten aangescherpt worden. Dat vindt het merendeel van de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement. De definitieve stemming volgt in juli, maar de kans is groot dat het parlement het oordeel van de commissie overneemt. De commissie gaat nu onderhandelen over het voorstel met de Raad van Ministers, de vertegenwoordigers van de regeringen van de 28 EU-landen.

De Europese Commissie stelde de nieuwe copyrightwetgeving twee jaar geleden voor. Die moet ervoor zorgen dat websites zoals Facebook en Google hun inkomsten eerlijker delen met media en uitgeverijen. Ook wil de commissie dat websites aansprakelijk worden gehouden als gebruikers auteursrechten schenden.

‘Ernstige aantasting internet’

Hoewel belangenverenigingen voor schrijvers en journalisten de stemming van de commissie toejuichen, is er veel kritiek geweest op twee artikelen in het wetsvoorstel. Politici, activisten en internetpioniers zoals Wikipedia-oprichter Jimmy Wales en grondlegger van het wereldwijde web Tim Berners-Lee spraken zich er tegen uit. Zij vrezen dat de vrijheid om informatie te verspreiden wordt beperkt en dat het internet strenger gemonitord zal worden.

Onder artikel 11 zouden internetbedrijven namelijk gedwongen kunnen worden mediaorganisaties te betalen als zij hun nieuwsfragmenten tonen. Artikel 13 verplicht onlineplatforms zoals YouTube en Instagram filters te installeren waardoor gebruikers geen copyrightgevoelig materiaal meer kunnen uploaden.

Piratenpartij

De Duitse Europarlementariër Julia Reda (Young Pirates of Europe) zegt volgens persbureau Reuters in een verklaring dat het wetsvoorstel het internet ernstig aantast:

“Mensen zullen al in de problemen komen als zij alledaagse dingen willen doen, zoals het nieuws bespreken of zich online uiten. Het is onacceptabel om onze vrijheid om online te participeren in te perken vanwege de belangen van grote mediabedrijven.”

Raegan MacDonald van Mozilla, het bedrijf achter internetbrowser Firefox, noemde het een trieste dag voor het internet, met name omdat enkele weken geleden de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) werd doorgevoerd. Volgens MacDonald is Europa door die nieuwe wetgeving al “de wereldwijde standaard” voor internetregulatie. Volgens haar zal het nieuwe wetsvoorstel “het internet in Europa fundamenteel beschadigen”.