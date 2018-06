Botkanker geconstateerd bij Prinses Christina

Bij Prinses Christina (71) is in het najaar van 2017 botkanker geconstateerd. De conditie van de jongste zus van prinses Beatrix is “stabiel” en zij voelt zich “naar omstandigheden goed”, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag. “Zij beschouwt haar ziekte als een chronische conditie waar zij goed mee kan leven.”

De prinses treedt weinig in de openbaarheid en woont in Rome. Christina werd geboren met de roepnaam Marijke, maar ze besloot in de jaren zestig verder met haar tweede naam door het leven te gaan. In 1975 trouwde ze met de Cubaan Jorge Guillermo, met wie ze drie kinderen kreeg en na bijna twintig jaar scheidde.

De prinses is veel bezig geweest met muziek en zingt graag. Ze verleende haar naam aan het Prinses Christina Concours, de wedstrijd die klassieke muziek, jazz en compositie onder jongeren promoot. In een interview met NRC naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van het concours concludeerde ze: “Alles wat artistiek en creatief is heeft meerwaarde – voor ieder mens. Het is gemakkelijk je te verliezen in de analytische wereld die wordt beheerst door linker hersenhelft.”