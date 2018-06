WK voetbal, dag 7: Marokko wil hoop houden tegen Portugal

Programma Woensdag 20 juni 2018 14.00 Portugal - Marokko 17.00 Uruguay - Saoedi-Arabië 20.00 Iran - Spanje Bekijk hier het hele programma WK voetbal 2018

14.00 uur: Portugal - Marokko Zowel Portugal als Marokko wil woensdagmiddag graag de eerste zege van het toernooi bijschrijven. Met name voor Marokko zijn de punten noodzakelijk. De ploeg met onder meer Karim El Ahmadi en Hakim Ziyech in de gelederen verloor de eerste wedstrijd knullig met 1-0 van Iran. Een eigen doelpunt van Aziz Bouhaddouz in de blessuretijd zorgde voor een slechte uitgangspositie. Lees hier over de opmars van Marokko als voetballand: Marokkanen zijn nu heel trots op hun voetballers De Marokkaanse ploeg moet nu winnen van Portugal en dan in de laatste groepswedstrijd tegen Spanje minimaal een punt pakken om het lot in eigen handen te houden. Geen gemakkelijke opgave want de Portugezen speelden tegen Spanje de leukste wedstrijd tot nu toe van het toernooi. Mede dankzij drie doelpunten van sterspeler Cristiano Ronaldo eindigde het Iberisch treffen in 3-3. Zeker is dat Marokko het woensdag moet doen zonder Nordin Amrabat. De oud-PSV’er liep in de wedstrijd tegen Iran een hersenschudding op.

17.00 uur: Uruguay - Saoedi-Arabië Uruguay kan een plaats in de tweede ronde veiligstellen. Het team van Óscar Tabarez won vrijdag met 0-1 van Egypte. Dat gebeurde met enig fortuin, na een treffer van Jose Maria Gimenéz in 89ste minuut. Saoedi-Arabië is er veel aan gelegen om de blamage weg te poetsen van de 5-0-nederlaag tegen Rusland. Het land plaatste zich als een van de eersten voor het WK in Rusland maar speelde in de openingswedstrijd zwak. De Arabieren kenden geen ideale voorbereiding op hun wedstrijd: het vliegtuig dat de spelers naar speelplaats Rostov moest vervoeren vatte vlam in de vleugel. Het moest een noodstop maken. Niemand raakte gewond.

20.00 uur: Iran - Spanje De koploper na de eerste twee partijen in Groep B heet niet Spanje of Portugal maar Iran. Het team van eredivisietopscorer Alireza Jahanbakhsh won zoals bekend met 1-0 van Marokko. De grote vraag is wat de ploeg tegen het grote Spanje kan. De voormalig wereldkampioen maakte indruk in zijn wedstrijd tegen Portugal. Het vertrek kort voor de start van het WK van bondscoach Julien Lopetegui leek de Spanjaarden geen parten te spelen. De ploeg speelde met overtuiging en maakte als enige van de titelfavorieten indruk. De grote vraag is: kan Spanje die lijn doortrekken? Doelman David de Gea, die tegen Portugal nog de fout in ging, staat in ieder geval gewoon weer in de basis, zo verzekerde de nieuwe coach Fernando Hierro dinsdag alvast.