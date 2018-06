VS trekt zich terug uit VN-mensenrechtenraad

De Verenigde Staten hebben zich teruggetrokken uit de VN-mensenrechtenraad. Dat maakte de Amerikaanse ambassadeur voor de VN Nikki Haley dinsdagavond bekend.

De Verenigde Staten dreigden al langer uit de raad te stappen als er geen veranderingen zouden plaatsvinden. Zij beschuldigden de 47 landen tellende raad er onder andere van om anti-Israëlische sentimenten te hebben. Eerder noemde Nikki Haley de raad al „een forum voor politiek gekonkel, hypocrisie en wegkijken”.

Er zijn volgens Haley veel gesprekken geweest over veranderingen in de VN-mensenrechtenraad en volgens de Amerikaanse ambassadeur zijn veel landen het achter gesloten deuren eens met de VS. Gesprekken hebben echter niet geleid tot veranderingen.

Inhumane regimes

Bij de aankondiging dat de Verenigde Staten zich terugtrekken noemde Haley de Mensenrechtenraad een plek waar de meest inhumane regimes van de wereld zichzelf kunnen presenteren als humane regimes. Als voorbeeld van landen waar zelfs de meest basale mensenrechten niet werden gerespecteerd, werden onder andere Venezuela, China en Cuba genoemd.

Een groep van mensenrechtenorganisaties, waaronder Save the Children, schreef vooraf aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dat een vertrek van de VS de VN-mensenrechtenraad alleen maar verder zal verzwakken.

Ambassadeur Haley benadrukte bij haar statement dat de VS zich nog onveranderd zal blijven inzetten voor het beschermen van mensenrechten ondanks de terugtrekking uit de raad.

Mensenrechtencommissie

De VN-Mensenrechtenraad heeft een wisselende samenstelling van 47 landen. Het verving in 2006 de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, waarop veel kritiek was omdat te veel landen die zelf ook mensenrechten schonden er deel van uitmaakten.

Van 2015 tot en met 2017 was Nederland deel van de VN-mensenrechtenraad. In 2020 wil Nederland opnieuw tot de raad toetreden.