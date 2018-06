Vierdaagse staking Air France afgeblazen

Het personeel van de luchtvaartmaatschappij Air France gaat voorlopig niet opnieuw staken. Dit maakte de overkoepelende vakbond maandag bekend tijdens een persconferentie.

De eerstvolgende staking voor loonsverhoging stond aankomend weekend gepland, van 23 tot 26 juni. Deze gaat dus niet door. De bonden stelden dat het “efficiënter” is te wachten op de benoeming van de nieuwe topman van de holding Air France-KLM.

Vertrek topman

In mei vertrok de topman van het bedrijf, Jean-Marc Janaillac, onverwacht nadat onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden waren mislukt.

De vakbonden eisten in februari binnen één jaar 6 procent salarisverhoging. De pilotenbonden wilden meer en vroegen om 10,8 procent. Janaillac zei toen dat dergelijke loonsverhogingen “economisch onmogelijk en suïcidaal” voor het bedrijf zouden zijn. De directie stelde daarop een trapsgewijze loonsverhoging voor van 6,95 procent over een periode van vier jaar.

Volgens de Franse krant Le Monde wordt de opvolger van Janaillac medio juli verwacht. Dit jaar hebben de medewerkers al vijftien dagen gestaakt. Volgens persbureau Reuters kostte dit de luchtvaartmaatschappij binnen zes maanden tot 400 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2017 maakte Air France 500 miljoen euro winst. KLM boekte dat jaar 900 miljoen winst.

Air France-KLM

Air France en KLM fuseerden in 2003. Het bedrijf leed dit jaar verlies als gevolg van de stakingen bij Air France. Om deze reden ontstond de vraag of KLM niet weer “alleen” verder kan. De KLM-topman reageerde hier in tv-programma Buitenhof dat een splitsing “ondenkbaar” is.