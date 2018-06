Trump dreigt China met nieuwe importheffing

Trump dreigt China met importheffing ter waarde van 200 miljard dollar

Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China is verder geëscaleerd. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde maandag om een nieuwe importheffing in te voeren van 10 procent op Chinese goederen ter waarde van 200 miljard dollar (172 miljard euro), meldt persbureau Reuters. De beurs in Shanghai opende dinsdag met een koersval van bijna 4 procent.

Het is volgens Trump een vergelding voor de aangekondigde Chinese beslissing om de importtarieven voor Amerikaanse producten te verhogen met 25 procent, ter waarde van 50 miljard dollar. China nam dit besluit als tegenmaatregel voor de invoerheffingen op bijna 1.300 Chinese producten ter waarde van 50 miljard dollar, vorige week vrijdag.

De twee grootste economieën ter wereld bestoken elkaar sinds begin april met importheffingen. President Trump wil dat het handelstekort met China met 100 miljard dollar per jaar omlaag gaat. De president heeft Robert Lighthizer, de nieuwe Amerikaanse handelsvertegenwoordiger en voorstander van een harde aanpak van China, gevraagd om een lijst met Chinese producten samen te stellen die onder het tarief moeten vallen.

Het Chinese ministerie van Handel reageerde dinsdag fel op de aankondigingen. Het zal terugvechten met "kwalitatieve" en "kwantitatieve" maatregelen, stelt het in een verklaring. China beschuldigt Washington van het voeren van een handelsoorlog en diende begin april, na de importheffingen op staal en aluminium, een klacht in bij Wereldhandelsorganisatie WTO.