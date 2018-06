Studie naar een glas per dag gestaakt

Een onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van matig alcoholgebruik die jaren zou duren, is na een half jaar beëindigd. Francis Collins, directeur van de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH), trok vrijdag resoluut de stekker eruit, na het verschijnen van een intern rapport waarin belangenverstrengeling aan het licht kwam. De NIH leidde het onderzoek.

De MACH-studie, geleid vanuit de Verenigde Staten met een budget van 100 miljoen dollar, zou voor tweederde gefinancierd worden door een consortium van drankproducenten: Anheuser-Busch Inbev, Heineken, Diageo, Pernod Ricard en Carlsberg.

In toenemende mate waren er zorgen over de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de studie, zeker nadat The New York Times in maart aan het licht bracht dat NIH-wetenschappers zelf contact hadden gezocht met alcoholproducenten om te praten over onderzoeksfinanciering. Dat mag niet volgens de NIH-richtlijnen. Uit geanonimiseerde e-mails die in het rapport staan bleek dat werd gepreludeerd op een gunstige uitslag: dat een glas per dag gezond is.

Andere studies

Er zijn genoeg epidemiologische studies die aantonen dat overmatig alcoholgebruik slecht is voor de gezondheid, maar mensen die een klein beetje drinken lijken gezonder dan de groep geheelonthouders. Alcohol zou goed zijn voor hart-en bloedvaten, maar het bewijs is zwak.

In de MACH-studie zouden bijna 8.000 vijftig-plussers willekeurig in gedeeld worden in een groep die dagelijks een drankje naar keuze drinkt of een controlegroep die geen druppel alcohol drinkt. Het verschil in hartgezondheid van deze twee groepen zou na jaren beoordeeld worden.

Het onderzoek zou deels ook in Nederland plaatsvinden: één deelnemer was gestart, met nog een aantal mensen op de wachtlijst.

„Buitengewoon tragisch dat het zo is gelopen”, zegt hoogleraar klinische epidemiologie van het UMC Utrecht Rick Grobbee en leider van het Nederlandse deel. „Maar op de golven van emotie rond deze studie, zag ik al aankomen dat zo’n besluit zou vallen.”

Volgens Grobbee was de MACH één van meest doorwrocht opgezette studies van de laatste jaren. „Heel jammer dat hij is gestopt, want uit maatschappelijk oogpunt ging het om een heel belangrijke kwestie.”