Stof, schaduwen en kinderen aan de Amerikaanse grens

In zes weken tijd heeft de Amerikaanse grenspolitie tweeduizend kinderen van ongedocumenteerde immigranten weggehaald bij hun ouders, zo blijkt uit documenten die persbureau AP in handen kreeg . Het is het gevolg van het aangescherpte zerotolerancebeleid van de VS. Fotograaf John Moore was erg geraakt door de taferelen die hij vastlegde langs de Mexicaans-Amerikaanse grens, zei hij zondag in een interview met de Amerikaanse radiozender NPR . Bekijk hier zijn fotoserie vol stof, schaduwen en dreigende eenzaamheid.