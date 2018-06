Schrijvers Wortel en Van Heemstra organiseren alternatief Boekenbal

Schrijvers Maartje Wortel en Marjolijn van Heemstra organiseren een alternatief Boekenbal in de Boekenweek van 2019. Dit alternatieve Boekenbal is een reactie op de bekendmaking van het Boekenweekthema en de essayist van 2019 door de CPNB. Het thema van de Boekenweek 2019 is ‘De moeder de vrouw’, naar het gedicht van Martinus Nijhoff, het Boekenweekessay zal worden geschreven door Libris Prijswinnaar Murat Isik.

Op dat nieuws werd met grote verontwaardiging gereageerd. Bijna driehonderd schrijvers en anderen uit het boekenvak ondertekenden een open brief waarin ze schreven dat het thema uit de tijd is en dat het bovendien een blamage is dat bij een dergelijk thema twee mannelijke auteurs zijn gevraagd: naast Murat Isik schrijft Jan Siebelink het Boekenweeksgeschenk.

De Boekenweek, die in 2019 van 23 tot en met 31 maart wordt gehouden, wordt traditiegetrouw geopend met het Boekenbal, dat ook wordt georganiseerd door de CPNB. Op het bal, dat doorgaans in de Stadsschouwburg van Amsterdam plaatsvindt, ontmoeten schrijvers, uitgevers, critici en bekende Nederlanders elkaar.

Wortel en Van Heemstra organiseren in samenwerking met kunstenaarssocieteit De Kring een alternatief Boekenbal, op dezelfde avond als het reguliere bal. „Een nieuw bal om nieuwe tijden te vieren”, zo kondigt het persbericht aan, „een feest met vrouwen, mannen, dieren, dingen en alles daartussen”.

Beide schrijvers worden uitgegeven door Das Mag, een uitgeverij die geen lid is van de CPNB. In een noot schrijft Das Mag over de CPNB: „Het is een organisatie die absoluut het beste voor heeft met het boekenvak, maar zoals het thema van het boekenweek ook al aangeeft, zit er weinig vooruitgang bij de CPNB.”