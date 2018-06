Red Bull durft de gok met Honda te wagen

Na dit Formule 1-seizoen komt er na twaalf jaar een eind aan het tijdperk van Renault als motorleverancier van Red Bull.

Het team van Max Verstappen heeft een contract getekend met Honda voor de komende twee seizoenen. Met een motor van de Japanse fabrikant hoopt Red Bull eindelijk weer een wereldtitel te behalen.

1. Waarom breekt Red Bull met Renault als motorleverancier?

Dat is het gevolg van een relatie die de afgelopen jaren steeds verder verzuurd is geraakt. Dat was niet altijd zo, de samenwerking heeft ook vele successen opgeleverd: 57 grand-prixoverwinningen, vier wereldtitels met Sebastian Vettel van 2010-2013 en in die vier jaar ook de constructeurstitel, die voor het hele team.

Toen in 2014 het tijdperk van de hybride motoren in de Formule 1 begon, bleek dat Renault zich daarop te slecht of te laat had voorbereid. Mercedes werd dominant, Ferrari kon met zijn motor aanhaken, maar Renault raakte achterop. Sinds 2014 won Red Bull, inclusief dit seizoen, ‘slechts’ tien races. In de buurt van een titel kwam het niet meer.

Vorig jaar was het dieptepunt, omdat de motor niet meer alleen vermogen tekortkwam op die van Ferrari en Mercedes, maar ook hoogst onbetrouwbaar bleek. Meermaals moesten Verstappen en Ricciardo races vroegtijdig beëindigen.

Openlijk moddergooien was het gevolg. Ook Red Bulls dochterteam Toro Rosso, vorig seizoen ook klant bij Renault, uitte frustratie, maar dat had al met ingang van dit seizoen besloten zijn heil te zoeken bij Honda.

2. Waarom de risicovolle stap toch voor Honda te kiezen?

Risico’s zijn er zeker. Honda had de afgelopen drie jaar met McLaren, goed voor twaalf wereldtitels, de ambitie om mee te strijden om nieuw succes. In plaats daarvan waren de coureurs, met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso als letterlijk lijdend voorwerp, blij als ze de finish haalden. Na die drie jaar verbrak McLaren de samenwerking.

Waarom dan toch de gok? Eén: Red Bull heeft geen andere keuze, behalve dus Renault. Ferrari en Mercedes, de twee andere leveranciers, gaan hun motor niet afstaan aan de grootste concurrent, zeker omdat die (zonder motor) misschien de beste auto van de Formule 1 heeft.

Honda heeft de ambitie die Red Bull zoekt én de bewijsdrang na de mislukking met McLaren. Belangrijker: Red Bull zou de facto een ‘fabrieksteam’ worden en niet slechts afnemer. Dat scheelt financieel, maar daarmee verdwijnt ook de machteloosheid die Red Bull onder Renault altijd voelde. Het was altijd wachten wat het team geleverd zou krijgen. Dat zou met Honda gaan verdwijnen.

Tot slot heeft Honda bij dochter Toro Rosso al bewezen progressie te maken. Dat haalde Red Bull-teambaas Christian Horner nadrukkelijk aan in zijn beredenering. Toro Rosso-coureur Pierre Gasly verraste in Bahrein en Monaco, met respectievelijk een vierde en zevende plek.

Red Bull heeft de beschikking over de data van Toro Rosso. Die moeten hoopvol genoeg gestemd hebben om de stap een logische te maken.

3. Wat betekent dit voor de beide Red Bull-coureurs

Voor Verstappen niets, die tekende vorig jaar bij tot en met 2020. Bovendien onthulde teamadviseur Helmut Marko dat hij met Verstappen een bezoek had gebracht aan de Hondafabriek voordat die zijn contract verlengde. Dus een grote kans dat dit heeft meegespeeld.

Ricciardo is een ander verhaal: zijn contract loopt af en hij moet nog met Red Bull onderhandelen oververlenging. Ongetwijfeld dat de keuze voor de motor een rol speelt – onduidelijk is of Honda de keuze is die hem zal overtuigen bij Red Bull te blijven.

Intussen komen de berichten binnen dat de deuren naar Ferrari en Mercedes, de twee teams waar hij er misschien op vooruit zou gaan sportief gezien, langzaamaan sluiten. Dus wellicht maakt de keuze voor Honda niet eens uit.