Red Bull breekt met Renault, Verstappen volgend jaar met Honda-motor

Max Verstappen rijdt vanaf volgend seizoen in de Formule 1 niet meer met een motor van Renault. Red Bull heeft na lang wikken en wegen besloten na twaalf jaar besloten te breken met de Franse fabrikant en te kiezen voor het Japanse Honda. Een stap die gerust als een kleine gok beschouwd mag worden. Red Bull kiest duidelijk voor potentie boven het bekende.

Met Renault als leverancier van de krachtbron boekte Red Bull door de jaren heen veel successen: 57 grand-prixoverwinningen en met de Duitser Sebastian Vettel (nu Ferrari) als coureur vier wereldtitels (2010-2013) en vier titels bij de constructeurs -voor het gehele team.

Aansluiting verloren

Renault bleek echter niet voldoende of op tijd voorbereid op het tijdperk van de hybride motoren, dat in 2014 begon. Mercedes werd dominant, Ferrari kon qua vermogen aanhaken, maar Renault verloor de aansluiting. De laatste jaren is de relatie tussen Renault en Red Bull alleen maar verslechterd, met openlijk moddergooien tot gevolg.

Vorig seizoen was een kantelpunt, een seizoen waarin de motor niet alleen niet krachtig genoeg, maar ook nog eens hoogst onbetrouwbaar bleek. Door problemen met de krachtbron haalden Verstappen en zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo meermaals de finish niet.

Red Bull heeft dit seizoen met al twee overwinningen (beide voor Ricciardo, in China en Monaco) bewezen dat de auto goed genoeg is om weer om wereldtitels te strijden. De Renaultmotor blijft ook dit jaar het pijnpunt.

Honda een gok

De stap naar Honda was een jaar geleden weinig realistisch geweest. De Japanners kenden een dramatische samenwerking met de ooit zo grote Britse renstal McLaren: in plaats van meevechten om wereldtitels, waren de coureurs blij als ze de finish haalden. Na drie slechte seizoenen nam McLaren na het vorige afscheid van Honda, mede ingegeven door hun topcoureur, tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. De Spanjaard zou bij het team vertrokken zijn als McLaren de samenwerking met Honda had doorgezet.

Waarom wil Red Bull dan toch de handen branden aan Honda? Ten eerste omdat het team geen andere keus heeft buiten Renault. De twee andere actieve leveranciers, Ferrari en Mercedes, zullen nooit Red Bull beschikking geven over hun motoren. Zij weten als geen ander hoe sterk het chassis is van de auto die gebouwd is door topontwerper Adrian Newey. Met de juiste motor zijn ze meteen favoriet voor nieuwe wereldtitels.

Daarnaast heeft Honda de tomeloze ambitie die bij Red Bull past. Ook heeft Honda veel geld. En, misschien wel het belangrijkste: Honda maakt van Red Bull de facto een fabrieksteam. Red Bull is bij Renault, dat zelf ook een eigen team in de Formule 1 heeft, afnemer geweest. Klant dus, en daardoor machteloos. Het is altijd afwachten geweest wat geleverd zou worden. Dat zou met Honda verdwijnen.

Tot slot heeft Honda al enigszins bewezen stappen te maken. Dit seizoen rijdt Red Bulls dochterteam Toro Rosso met Honda-motoren rond en is er progressie merkbaar. In Bahrein, de tweede race van dit jaar, verraste Toro Rosso-coureur Pierre Gasly met een vierde plaats. In Monaco werd hij knap zevende.

“We hebben zulke beslissingen altijd objectief genomen en met slechts één criterium in gedachten: geloven we dat deze uitkomst ervoor zorgt dat we op een hoger niveau kunnen meedoen? Na zorgvuldige overweging en evaluatie zijn we er zeker van dat het partnerschap met Honda de juiste richting voor het team is”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner in een persbericht. “We zijn onder de indruk van Honda’s inzet voor de Formule 1, de snelle stappen die ze hebben gezet recent met ons dochterteam Toro Rosso en de grootte van hun ambitie, die bij de onze past.”