Recordaantal van 68 miljoen ontheemden wereldwijd

Vorig jaar was er een recordaantal van 68 miljoen mensen wereldwijd ontheemd. Dat blijkt dinsdag uit nieuwe cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Er kwamen 2,9 miljoen vluchtelingen bij. Dat is de grootste toename ooit in een jaar.

De toename heeft volgens de organisatie onder meer te maken met de crisis in Congo, de oorlog in Zuid-Soedan en de massale vlucht van de Rohingya van Birma naar Bangladesh. Twee derde van alle vluchtelingen kwam vorig jaar uit vijf landen: Syrië, Afghanistan, Zuid-Soedan, Birma en Somalië. Ruim de helft van de vluchtelingen is een kind.

Meeste vluchtelingen in ontwikkelingslanden

Met name ontwikkelingslanden worden getroffen door vluchtelingencrisis, schrijft de UNHCR. Ruim 85 procent van de vluchtingen verblijft in ontwikkelingslanden die “weinig steun krijgen om voor deze mensen te zorgen”. Daarom roept de organisatie op tot een nieuwe gezamenlijke aanpak zodat niet elk land met een eigen oplossing moet komen.

Turkije heeft in absolute aantallen de meeste ontheemden opgevangen. Er verblijven ruim 3,5 miljoen vluchtelingen in het land, waarvan de meeste uit Syrië komen. Relatief heeft Libanon vorig jaar de meeste vluchtelingen opgevangen.

Het aantal mensen dat in afwachting is van hun asielaanvraag is vorig jaar ook toegenomen, met 300.000. In totaal wachtten in 2017 3,1 miljoen mensen op hun asielaanvraag.

Het aantal ontheemden neemt al jaren toe. In 2005 telde de UNHCR nog 37,5 miljoen ontheemden, in 2014 was dit aantal toegenomen naar bijna zestig miljoen.