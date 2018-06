Oud-minister Israël beschuldigd van spionage voor vijand Iran

Gonen Segev, voormalig Israëlische minister van energiezaken, wordt vervolgd voor spionage voor Iran. Dat heeft de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet maandag bekendgemaakt. De oud-minister is in mei opgepakt en wordt verdacht van “het helpen van de vijand in oorlogstijd en spioneren in het nadeel van de staat Israël”.

De 62-jarige Segev zou in de jaren negentig als minister gevoelige informatie over de Israëlische energiesector hebben doorgespeeld aan Iran. Ook zou Segev details over “beveiligde terreinen in Israël” met Teheran hebben gedeeld, evenals informatie over medewerkers, beveiligers en gebouwen van de diplomatieke dienst van het land.

Volgens Shin Bet reisde Segev tweemaal af naar Iran en ontmoette hij zijn Iraanse contactpersonen in verschillende hotels wereldwijd. Ook zou hij apparatuur van Iran hebben ontvangen waarmee hij berichten kon coderen.

Financiële nood

Het is niet duidelijk wat het motief van Segev was. Ook is niet bekend of zijn activiteiten Israël schade hebben toegebracht. Het Israëlische nieuwsprogramma Hahadashot schrijft dat de oud-minister waarschijnlijk uit “financiële nood” handelde en dat de kans klein is dat hij veel belastende informatie heeft gedeeld.

De advocaten van Segev hebben de aantijgingen ontkend noch bevestigd. Volgens hen laten de officiële, geclassificeerde aanklachten “een ander beeld zien” dan wat Shin Bet openbaar heeft gemaakt.

Segev is sowieso al een omstreden politicus. In 2004 werd hij opgepakt toen hij 32.000 ecstasypillen, vermomd als M&M’s, van Nederland naar Israël probeerde te smokkelen. De minister, die ook als kinderarts is opgeleid, werd verboden als arts te werken en veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij kwam vervroegd vrij in 2007 en woont sindsdien in Nigeria.

Israël en Iran zijn al jaren uitgesproken vijanden. Israël bekritiseert de het land vanwege haar steun aan militante groeperingen als Hezbollah. Premier Netanyahu is bovendien een uitgesproken tegenstander van de Irandeal. De afgelopen weken hebben de landen elkaar meerdere keren beschoten in Syrië en op de Golanhoogten.