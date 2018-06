Landelijke staking voor onbepaalde tijd in openbaar vervoer

Vakbond FNV heeft dinsdagochtend nieuwe landelijke stakingen in het openbaar vervoer aangekondigd. Vanaf maandag 25 juni zullen streekbussen en regionale treinen “voor onbepaalde tijd” niet of nauwelijks rijden. Volgens FNV hebben de stakers “geen keuze”. De vakbond eist harde afspraken in de cao om de werkdruk te verlagen.

De zogenoemde cao streekvervoer geldt voor 12.000 medewerkers. Tijdens de stakingen zullen de treinen van de NS wel rijden, evenals de Amsterdamse GVB, de Haagse HTM en de Rotterdamse RET. Deze vervoerders hebben een eigen cao.

Volgens de FNV zijn werkgevers in het openbaar vervoer niet bereid om hun werknemers tegemoet te komen in de cao. “Daarmee kiezen zij voor een verharding van de acties in het streekvervoer”, meent Paula Verhoef, onderhandelaar van de vakbond.

Ruziën over plaspauzes

Jack d’Hooghe, als buschauffeur lid van de FNV-onderhandelingsdelegatie, zegt dat chauffeurs zich niet serieus genomen voelen, zelfs niet na verschillende landelijke en regionale stakingen.

“We praten al jaren over de werkdruk, maar maatregelen blijven uit. We gaan door met acties tot er concrete afspraken liggen.”

Al maanden ruziën vakbonden en werkgevers over de cao streekvervoer. De bonden vinden dat de werkdruk van chauffeurs en machinisten te hoog is. Zij eisen concrete afspraken in de cao, onder meer over het inroosteren van plaspauzes. In een concept cao-akkoord stond dat chauffeurs recht hebben op een plaspauze “als de dienstregeling dat toelaat”.

Een woordvoerder van de werkgevers zegt tegen persbureau ANP “oprecht verrast” te zijn door de aankondiging van FNV. “We beraden ons op vervolgstappen”, zei zij. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), die vervoerders Arriva, Connexxion, EBS, Keolis en Qbuzz vertegenwoordigt, was dinsdagochtend niet telefonisch bereikbaar voor een reactie.

