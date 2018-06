OM eist twee jaar en jeugd-tbs voor doden Savannah

Het Openbaar Ministerie (OM) eist twee jaar jeugddetentie en oplegging van de PIJ-maatregel cel tegen Angelo S. voor het doden van de veertienjarige Savannah uit Bunschoten in juni vorig jaar. Het OM verdenkt hem ervan het meisje met voorbedachten rade te hebben vermoord.

Twee jaar detentie in een justitiële jeugdinrichting is de maximale straf voor jongeren van 16 of 17 jaar. Bij een PIJ-maatregel worden minderjarigen in een gesloten setting behandeld, dat wordt daarom ook wel ‘jeugd-tbs’ genoemd. Bij S. zijn volgens het OM “stoornissen geconstateerd die een dergelijke behandeling noodzakelijk maken”. De PIJ-maatregel kan elke twee jaar verlengd worden tot maximaal zeven jaar en kan indien nodig omgezet worden in tbs met dwangverpleging.

De rechtszaak tegen de zeventienjarige jongen uit Den Bosch wordt dinsdag achter gesloten deuren behandeld, omdat hij minderjarig is. De rechtbank in Utrecht besloot ondanks meerdere verzoeken geen journalisten toe te laten bij de zitting. Strafzaken tegen minderjarigen zijn “in principe altijd besloten” ter bescherming van de verdachte, aldus de rechtbank in een toelichting. Alleen in bijzondere gevallen wordt daarvan afgeweken.

Verdachte ontkent

S. heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van Savannah te maken heeft. Het meisje verdween op 1 juni 2017, haar lichaam werd na een zoektocht van drie dagen gevonden in een sloot op een industrieterrein. Kort daarna werd de toen zestienjarige verdachte aangehouden. Ze kenden elkaar via sociale media en hadden afgesproken op de de dag dat Savannah verdween.

Volgens het OM blijkt uit camerabeelden, DNA-sporen op een frisdrankblikje en chatgesprekken dat de verdachte en het slachtoffer donderdag 1 juni samen waren in de buurt van de plek waar het lichaam later gevonden is. Er zijn beelden van S. die kort na de ontmoeting wegrijdt op de fiets van Savannah. Later zijn bij een huiszoeking spullen gevonden die Savannah op die dag bij zich had.

Aanvankelijk werd S. vervolgd wegens doodslag, na enkele maanden werd bekend dat hij ook verdacht wordt van moord, omdat na het doorzoeken van internetverkeer aanvullend bewijs was gevonden. “Daaruit kan worden afgeleid dat hij vóór 1 juni al van plan was Savannah iets aan te doen”, schrijft het OM nu in een toelichting op de eis. “De officier van justitie concludeert daarom dat er sprake is geweest van voorbedachten rade en acht daarmee moord bewezen.”

Het OM legt S. ook diefstal van de fiets, ID-kaart en een bankpas van Savannah en heling ten laste.