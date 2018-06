OM: aanrijding Pinkpop geen terroristisch motief

De aanrijding in Landgraaf, waarbij maandagochtend een dode en drie zwaargewonden vielen, had geen terroristisch motief. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Het OM wil niet toelichten hoe het tot deze conclusie is gekomen, omdat de verdachte nog in beperkingen wordt vastgehouden. Een woordvoerder stelt:

“Er werd gespeculeerd dat het incident een terreurdaad was. Die angel wilden we zo snel mogelijk verwijderen. Onderzoek moet uitwijzen wat wel is gebeurd.”

Maandag verklaarde een taxichauffeur dat hij een groepje mensen had zien zitten in het donker op de Mensheggerweg. “Ze zaten deels op de weg, deels op het gras”, vertelde hij aan de Limburgse zender L1. Getuigen in andere media vertellen een vergelijkbaar verhaal. Het is dus aannemelijk dat het incident een ongeluk was. De woordvoerder van het OM zegt dat alleen terreur uitgesloten is, andere opties zoals een misdrijf of een ongeluk worden nog onderzocht.

De verbijstering was zichtbaar bij de festivaldirecteur en bij vele Pinkpopgangers. Triest verlaten ze het Pinkpopterrein.

Kritieke toestand

Maandag rond 04.00 uur reed iemand met een wit busje vier mensen aan op de Mensheggerweg in Landgraaf. Hierbij kwam een man, de 35-jarige Gilles Boux de Casson uit Heerlen, om het leven. Drie anderen raakten “zeer zwaar gewond” en liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de buurt van het incident was enkele uren eerder het festival Pinkpop afgelopen, waar Boux de Casson als vrijwilliger werkte.

Na de aanrijding werd urenlang gezocht naar de dader en het busje waarmee de slachtoffers zijn geraakt. Later op maandag meldde een 34-jarige man uit Heerlen zich bij de politie vanuit Amsterdam, het busje werd teruggevonden in Heerlen. Het is nog niet duidelijk hoe en waarom de man naar de hoofdstad reisde na de aanrijding.