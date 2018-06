NVWA deelt bijna vijftig boetes uit aan Nederlandse slachthuizen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de afgelopen twee jaar aan één op de tien Nederlandse slachthuizen een boete uitgedeeld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van opgevraagde inspectierapporten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit legde tussen januari 2015 en april 2017 48 boetes op aan negentien verschillende slachthuizen. Nederland kent 180 van dergelijke slachthuizen. Eén slachthuis kreeg elf boetes, met een totaal waarde van 21.000 euro. Dit slachthuis ging in 2016 failliet.

RTL Nieuws vroeg de documenten op nadat dierenwelzijnsorganisaties vorig jaar beelden van dierenmisbruik uit een slagerij in het Belgische Tielt publiceerden. NRC onthulde in 2017 dat een dierenarts tussen 2013 en 2015 in dienst van de NVWA meermaals misstanden in Nederlandse slachterijen meldde, maar dat er niks met zijn meldingen gedaan werd. De dierenarts werd uiteindelijk overgeplaatst.

Uit de opgevraagde inspectierapporten blijkt volgens RTL Nieuws dat een dier in zestien gevallen nog leefde tijdens de slachting. Zo verdronken varkens in een bak water van 60 graden. 24 boetes gingen naar het verkeerd doden van slachtdieren. De andere helft werd uitgedeeld voor het verwonden van dieren in aanloop naar de slacht, het ontbreken van drinkwater of het huizen van dieren in te volle stallen.

De NVWA zegt het toezicht op de sector voldoende te vinden. In meer dan 95 procent van de gevallen worden de regels op het gebied van dierenwelzijn gevolgd, aldus de toezichthouder.