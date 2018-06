NRC checkt: ‘Het recente ongeluk is de eerste aanvaring met een watertaxi in Rotterdam’

De aanleiding

‘Watercowboys’ worden de schippers van Watertaxi Rotterdam wel genoemd. Op de Nieuwe Maas knalde een van hun zwartgele boten op 12 mei achterop een motorsloep met toeristen. Twaalf mensen raakten te water, drie werden met botbreuken naar het ziekenhuis afgevoerd. In de media klaagden familie van de motorsloepeigenaar en andere watergebruikers over het vaargedrag en de snelheid van watertaxi’s (maximaal 50-55 kilometer per uur). „Er is geen reden om aan te nemen dat de watertaxi’s een groot risico vormen”, reageerde de Rotterdamse havenmeester René de Vries op 2 juni in NRC. „Het recente ongeluk is de eerste aanvaring met een watertaxi.”

Waar is het op gebaseerd?

Op het geheugen van het Havenbedrijf en het aantal klachten over watertaxi’s, zegt de woordvoerder van Havenmeester De Vries. Overigens sprak de Havenmeester deels over zijn eigen collega’s: een kwart van de ruim honderd watertaxischippers zijn medewerkers van het Havenbedrijf met een bijbaantje. Het Havenbedrijf wil deze duobanen nu via de rechter laten beëindigen omdat het belangenverstrengeling zou zijn: je kunt niet én toezichthouder én schipper zijn.

En, klopt het?

„Het is kort door de bocht geformuleerd”, zegt de woordvoerder van de Havenmeester achteraf over het geautoriseerde interview. Volgens watertaxi-eigenaar Daan van der Have doelde De Vries op „geregistreerde aanvaringen met persoonlijk letsel”. Maar dat is interpretatie: het citaat gaat ‘sec’ over aanvaringen.

Het is lastig om een overzicht van incidenten met watertaxi’s te krijgen. Justitie verwijst naar de politie en de politie zegt dat het „weken” zou duren om processen-verbaal op aanvaringen te filteren. Rijkswaterstaat verwijst weer naar het Havenbedrijf zelf dat een ‘Haven Coördinatie Centrum’ heeft en alle vaarbewegingen registreert. De woordvoerder wil twee jaar terugzoeken in de tijd, zegt hij. „In die periode zijn geen ongevallen bekend.” In 2017 en 2018 zijn verder negentien klachten geregistreerd, vooral voor „snel varen”.

Toch is een klassieke houten watertaxi in februari 2017 bij de Veerhaven op de Pannenkoekenboot gebotst, zeggen bronnen. Klopt, moet het Havenbedrijf bekennen. Een „misverstand”: deze taxi was als ‘Hotel New York-scheepje’ geregistreerd.

Drie jaar geleden, in juli 2016, is er ook een aanvaring geweest tussen een oude watertaxi en een Spido-rondvaartboot, blijkt uit een krantenbericht. Volgens het watertaxibedrijf voer de Spido opeens weg van de kade, maar volgens getuigen veranderde de watertaxi juist van koers en keek de schipper op zijn telefoon.

In september 2009 was er nog een incident. Toen „boorde” een snelle watertaxi zich na lunchtijd in zo’n klassieke taxiboot. Aan boord van de oude taxi was Shaydie, de zangeres van dj Paul Elstak en bekend van de happy hardcore-hit Rainbow in the Sky (1995). Ze viel in glasscherven en moest minimaal een week rusten, zei haar management. In november 2008 botste nog een klassieker ’s middags bij Hotel New York op een vrachtschip, blijkt ook uit een krantenbericht. De passagiers kwamen hierbij „met de schrik vrij”.

Conclusie

Wat voor risico watertaxi’s vormen, is moeilijk te zeggen. Er zijn klachten over hard varen, de golfslag en bijna-botsingen. Maar ernstige ongelukken zoals in mei zijn er in 25 jaar voor zover bekend niet eerder geweest. De watertaxi’s vervoerden daarbij in 2017 een half miljoen passagiers: dat zijn veel overtochtjes. De Maas zelf is een scheepvaartroute, maar ook rustig en overzichtelijk, kan deze auteur als lokale sloeproeier toevoegen. Wel zijn er sinds 2008 zeker vier eerdere aanvaringen geweest. Daarom noemen we de uitspraak onwaar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt