Audi bevestigt: Nederlander Bram Schot vervangt gearresteerde topman

De Nederlander Bram Schot wordt tijdelijk de hoogste bestuurder van autoconcern Audi. Hij neemt de taken van Rupert Stadler over. De 55-jarige Duitser werd maandag opgepakt, omdat hij betrokken zou zijn bij het dieselschandaal bij moederbedrijf Volkswagen.

Volgens een verklaring werd Stadler op eigen verzoek ontheven van zijn taken door de raad van toezicht van Audi. Zijn ontslag is “tijdelijk totdat de omstandigheden rond zijn arrestatie zijn verduidelijkt”, aldus de verklaring.

De 56-jarige Nederlander is sinds 2017 bestuurslid van Audi en verantwoordelijk voor verkoop en marketing. Schots aanstelling als bestuursvoorzitter is per direct van kracht. Schot, geboren in Rotterdam, startte zijn carrière in de autobranche in 1987 bij Mercedes-Benz Nederland.

Dieselschandaal

Stadler is sinds vorige week een verdachte in het onderzoek van de Duitse justitie naar het dieselschandaal. Hij werd in hechtenis genomen omdat hij het onderzoek probeerde te beïnvloeden. Stadler was sinds 2007 bestuursvoorzitter van Audi en was ook hoofd verkoop binnen Volkswagen.

Dat maakt hem de hoogste, actieve bestuurder die in hechtenis zit voor zijn rol binnen het dieselschandaal, waarbij onder meer auto’s uitgerust werden met sjoemelsoftware waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen in laboratoriumomgevingen lager uitvalt dan in de praktijk. Moederbedrijf Volkswagen kreeg hiervoor vorige week een boete van 1 miljard euro van de Duitse overheid.

De aanstelling van Schot zong gisteren al rond, maar werd vandaag bevestigd.

Audi is onderdeel van het Duitse autoconcern Volkswagen Group, dat onder meer auto’s van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda fabriceert. Het concern verkocht vorig jaar in totaal bijna 11 miljoen auto’s en had een omzet van 230 miljard euro.

Correctie 19/6/2018: Rupert Stadler werd maandag (18/6) gearresteerd, niet vorige week. Stadler is sinds vorige week (11/6) een verdachte in het onderzoek van de Duitse justitie. Dat is hierboven aangepast.