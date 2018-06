Mijn moeder is overleden. Ze is 101 geworden. Mijn vriendin, mijn zus en ik, hebben een gesprek met de begrafenisondernemer. Plots gaat de deur open en de eigenaresse van de onderneming komt binnen. Ze geeft ons een hand en condoleert ons. „Wat een vreselijk verlies hebben jullie geleden,” zegt ze. We kijken haar aan en knikken aarzelend. „Jullie zullen Patrick wel vreselijk missen.”

