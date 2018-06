Migrantenkinderen in de VS roepen huilend om hun ouders

Het begin van de audio-opname zal weinig mensen onberoerd laten. Jonge kinderen snikken het uit en roepen in het Spaans om hun ouders: “mami” en “papá”. Een van de medewerkers van een opvangcentrum aan de Amerikaanse zuidgrens heeft vorige week in het geheim opnames gemaakt van huilende migrantenkinderen die kort daarvoor gescheiden werden van hun ouders. Een agent van de grenspolitie grapt dat het wel lijkt op een “orkest”.

De Amerikaanse onderzoeksplatform ProPublica heeft dit materiaal in handen gekregen en gepubliceerd. De opname is in een dag tijd meer dan één miljoen keer beluisterd.

Zesjarig meisje roept om haar tante

Op de opname is te horen hoe een zesjarig meisje uit El Salvador vraagt of ze alsjeblieft met haar tante mee mag gaan naar haar huis. Een agent vraagt haar in het Spaans of ze een nummer heeft. “Ik heb haar nummer”, zegt ze huilend. Op de achtergrond snikt een andere meisje om haar vader.

Volgens de medewerker van het opvangcentrum zijn er op de opname tien kinderen uit Centraal-Amerika te horen. Zij behoren tot een groep van meer dan 2.300 immigrantenkinderen, van wie honderden in peuterleeftijd, die sinds begin april zijn gescheiden van hun ouders. De inmiddels internationaal veroordeelde praktijk komt voort uit het stricte beleid van minister van Justitie Jeff Sessions die twee maanden geleden aankondigde voortaan illegale immigratie te gaan vervolgen als een misdrijf.

De toenemende druk en hartverscheurende berichten leiden nog niet tot maatregelen in het Witte Huis om de praktijk te stoppen: Migrantenkinderen in kooien, maar Trump haalt nog geen bakzeil

De kritiek op dit beleid van regering-Trump klinkt steeds luider. Inmiddels hebben alle vijf nog levende first lady’s zich uitgesproken tegen het “immorele beleid”. Van Rosalyn Carter, Barbara Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama tot de huidige presidentsvrouw, Melania Trump.

Gevlucht voor bendegeweld

ProPublica heeft gesproken met de tante van het zesjarige meisje uit El Salvador. “Het was het moeilijkste moment in mijn leven”, vertelt de vrouw over het telefoongesprek met haar nichtje. Het meisje zei: “Ik beloof dat ik mij zal gedragen, haal mij weg hier. Ik ben alleen.” De vrouw, die anoniem wordt opgevoerd, kan haar alleen niet helpen, vertelt ze.

Zij en haar dochter van negen jaar oud hebben asiel aangevraagd in de Verenigde Staten nadat ze twee jaar geleden immigreerden vanuit El Salvador. Ze is bang dat haar asielstatus in gevaar komt wanneer zij haar nichtje helpt. De familie komt uit het dorp Armenia, een uur rijden ten westen van de hoofdstad van El Salvador, en zijn gevlucht voor de gewapende bendes in dit gebied. Haar zus en dochter van zes jaar oud zijn een maand geleden aangekomen in de Verenigde Staten na een lange tocht via Guatemala en Mexico. Zij betaalden smokkelaars 7.000 dollar om de VS in te komen.