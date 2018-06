Meldpunt voor boeren tegen lage inkoopprijs bij de supermarkt

Boeren die voor hun producten een te lage prijs van de supermarkten krijgen, kunnen straks terecht bij een speciaal meldpunt van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat maakte minister Carola Schouten (CU) dinsdag bekend op Radio 1.

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat een rol spelen in dit proces. Dat ACM gaat toezien op “verstoorde marktmacht in de voedselketen” was al afgesproken in het regeerakkoord , maar het anonieme meldpunt is een nieuw onderdeel van deze aanpak.

‘De Staat van de Boer’

Het interview met Schouten was van onderdeel van het debat over “De Staat van de Boer”, het grote opinie-onderzoek onder boeren van dagblad Trouw. Meer dan 2.200 boeren deden mee aan het onderzoek naar hun praktijkervaringen.

Uit deze publicatie bleek onder andere dat zo’n tachtig procent van de Nederlandse boeren graag duurzaam wil produceren. Volgens de minister weerhoudt de lage prijs die ze voor hun producten krijgen hen ervan om dit te doen. De minister vindt dat de boer nog te vaak “onderin” de productieketen zit en moet opboksen tegen “marktmacht” van bijvoorbeeld supermarkten. Het meldpunt moet hiertegen gaan helpen.

Landbouwvisie

Schouten belooft deze zomer nog met een ‘landbouwvisie’ te komen waarin de landbouwmaatregelen van de regering verder zijn uitgewerkt. Wat deze visie inhoudt, is nog niet bekend. Maar in het regeerakkoord staat bijvoorbeeld dat de mededingingswet, de wet over kartelvorming en prijsafspraken, wordt aangepast “zodat samenwerking in land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan”.