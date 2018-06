Marine le Pen moet drie ton terugbetalen aan Europees Parlement

Marine Le Pen, leider van de Franse nationaal-populistische partij Rassemblement National, moet bijna 300.000 euro terugbetalen aan het Europees Parlement. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie dinsdag bepaald. Volgens de rechter heeft Le Pen Europees geld laten uitkeren aan Catherine Griset, een vrouw die zogenaamd Le Pens assistent in Brussel was, maar in werkelijkheid voor de partij werkte.

De fraude heeft plaatsgevonden in de tijd dat Le Pen Europarlementariër was. Volgens Le Pen werkte Griset als haar assistent, onder meer als zij zelf niet in Brussel was. Volgens het Gerecht kan de politica echter niet aantonen dat de vrouw daadwerkelijk taken uitvoerde die “passen bij een functie als assistent”.

Le Pen heeft onthutst gereageerd op de uitspraak. Volgens haar is ze veroordeeld vanwege een procedurele fout, niet omdat ze daadwerkelijk heeft gefraudeerd. De politica meent dat daarmee haar recht op verdediging is geschonden. Op Twitter maakte ze bekend “natuurlijk” in beroep te gaan tegen de uitspraak.

MLP_officiel Marine Le Pen J’ai versé au tribunal 655 pièces prouvant le travail de mon assistante parlementaire.

Le tribunal refuse d’en tenir compte au motif que j’aurais dû les fournir au Parlement européen, qui ne me les a pas demandées.

Ubu roi !

Je fais un pourvoi bien sûr. MLP 19 juni 2018 @ 10:07 Volgen

Financiële tegenslag

Volgens NRC-correspondent Peter Vermaas moet het bedrag van 298.500 euro terugbetaald worden door de partij van Le Pen, sinds maart bekend onder de naam Rassemblement National, daarvoor als Front National. De vraag is of de partij de financiële middelen heeft om zomaar drie ton uit te keren, zegt Vermaas:

“De partij moet nog een Russische lening van 9 miljoen euro terugbetalen, wat zorgt voor financiële zorgen. Het zal niet makkelijk worden om zo’n bedrag op te vangen.”

Tientallen spookassistenten

De zaak kwam in 2017 aan het licht, toen het Europese fraudebureau OLAF bekendmaakte dat Griset jarenlang onterecht betaald was. Hierop werd de onschendbaarheid van Le Pen opgeschort en hield het Europees Parlement salaris van de politica in. Later dat jaar stapte de leider van het toenmalige Front National uit het parlement en spande ze een rechtszaak aan bij het Europees Gerecht. Nu is ze dus in het ongelijk gesteld.

Griset zou niet de enige spookassistent zijn van de partij van Le Pen. Volgens OLAF werkten meer dan twintig mensen niet voor Europarlementariërs in Brussel, maar vooral voor het partijbureau van het Front National. Dit terwijl zij wel betaald werden door het Europees Parlement.