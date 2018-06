Klimaatwet met zeven partijen toont compromisbereidheid

De Klimaatwet met steun van GroenLinks, SP en PvdA is een kwestie van weken. Sigrid Kaag gaat mee naar het Witte Huis. En D66 lijkt weer een privacydraai te maken.

KLIMAATWET AANSTAANDE: Lilian Marijnissen is niet zoals Lodewijk Asscher en Jesse Klaver in de race om het kabinet te gedogen (en de linkse samenwerking is ook niet dusdanig dat hun initiatieven waren voorbesproken), maar naast GroenLinks en PvdA steunt ook de SP een aanstaand Klimaatakkoord met het kabinet. Trouw meldt dat dit aanstaande is: vandaag praten sommige fracties van de zeven betrokken partijen erover, nog voor het zomerreces moet de Klimaatwet er liggen. Daarin wordt niet, zoals in het oorspronkelijke plan van Klaver en Diederik Samsom, een CO2-reductie van 55 procent, maar van 49 procent in 2030 afgesproken. Ondertussen spreken onderzoekers zich uit tegen (te) dure ondergrondse CO2-opslag.

DÉJÀ VU I: Gisteren kwam de coalitietop bijeen in het Johan de Witthuis, waar ook een groot deel van de formatie plaatsvond. Het kabinet-Rutte III regeert nu net langer (236 dagen) dan zijn formatie duurde (225 dagen). De sessie was bedoeld om met de clichématige benen op tafel de bekende klokken gelijk te zetten voor de zomer. De aanhoudende kritiek op het schrappen van de dividendbelasting zal vast gepasseerd zijn. Net als Ruttes aanstaande bezoek aan Donald Trump, waarbij niet minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD), maar minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag (D66) hem vergezelt. Zowel qua handelsoorlog als rond de humanitaire behandeling van migranten is er met de Amerikaanse president genoeg te bespreken.

Déjà vu II: Ondanks de coalitiesessie had minister van grote woorden Hugo de Jonge tijd om maar liefst twee actieplannen (wie turft?) te lanceren. Eén voor kinderen met zieke ouders en één voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Voor de plannen van minister Sander Dekker om gedetineerden hun verlof te laten verdienen bestaat weinig enthousiasme bij de Raad voor de rechtspraak. In het AD wordt Dekker zelfs “minister van Slechte Repressieve Plannen voor de bühne” genoemd. De vraag is of hem dat binnen zijn law&order-partij schaadt.

HACKGEREEDSCHAP: Politieke partijen zijn het erover eens dat de politie online meer slagkracht nodig heeft. Maar hoe ver mag hacken gaan? Mag de overheid het onveilige internet bijvoorbeeld alleen repareren, of mag ze er ook van profiteren? Dit staat centraal als de senaat vandaag de wet computercriminaliteit behandelt die politie en OM toestaat om verdachten van zwaardere misdrijven te hacken. In het uiterste geval mag dat met commercieel hackgereedschap dat ook door criminelen en minder frisse regimes gebruikt wordt om zogeheten zerodays te benutten. Een probleem voor D66, die net als bij de inlichtingenwet in de formatie een draai heeft gemaakt op dit onderwerp. Net als mogelijk trouwens de PvdA, maar dan de andere kant op.

“De ontmenselijking van de migrant is al langer gaande, in het hele Westen, en het schandaal in de VS laat zien welk gevaar erachter schuilgaat: als je grenzen wilt bewaken, moet je wel je morele grenzen kennen.”

Politiek columnist Tom-Jan Meeus over Trumps beleid om kinderen van hun ouders te scheiden en wat onze politici bedoelen als ze roepen om strengere migratieregels. Gecoördineerd Europees migratiebeleid is er in ieder geval nog lang niet.