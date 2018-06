Kansspelautoriteit dreigt met miljoenenboetes om loot boxes

De Nederlandse Kansspelautoriteit wil boetes van maximaal 830.000 euro opleggen aan reguliere gamebedrijven die illegale ‘loot boxes’ te koop aan bieden in hun spellen. Voor gamegiganten met omzetten van soms miljarden euro’s kunnen de boetes zelfs hoger uitvallen, tot 10 procent van de wereldwijde omzet. Dat liet de Kansspelautoriteit op dinsdag weten.

De zaak rond de verkoop van zogenoemde loot boxes, digitale kistjes waarvan je de inhoud pas na aankoop te zien krijgt, sleept sinds december vorig jaar. De Kansspelautoriteit kondigde toen een onderzoek aan naar de doosjes. Uit dat onderzoek bleek vorige maand dat vier van de tien onderzochte games loot boxes te koop aanboden waarvan de inhoud weer doorverkocht kon worden. Dat betekent dat er een economische waarde aan de inhoud van zo’n doosje kleeft, ook nadat er voor betaald is. Omdat de inhoud van een doosje door kans bepaald wordt, is dat in strijd met de kansspelwet, die online gokken verbiedt.

Naast boetes wordt er in de organisatie ook nagedacht over een winkelverbod voor games die in overtreding zijn. Mocht een bedrijf ook na de boete de desbetreffende games niet aanpassen, dan overweegt de autoriteit om de zaak over te dragen aan het Openbaar Ministerie. Verder zijn er gesprekken gaande met toezichthouders in onder andere België over mogelijke gezamenlijke acties, zegt een woordvoerder. „Het is niet alleen een probleem voor ons. Alleen is er weinig harmonisatie in de regelgeving tussen ons en onze buurlanden.”

Deadline verloopt morgen

De bedrijven achter de vier spellen kregen tot deze woensdag om de loot boxes te verwijderen of aan te passen. „Daarna gaan we een fase in waarin we de games onder de loep nemen”, aldus de woordvoerder. Om welke spellen het gaat wil de autoriteit nog niet zeggen; eerst moet onderzocht worden of de spellen inderdaad nog steeds in overtreding van de wet zijn. „We zijn in gesprek geweest met de gamebedrijven en hebben ze gevraagd om de loot boxes te verwijderen.”

Twee game-psychologen publiceerden deze week in Nature een onderzoek naar gokelementen in loot boxes. Zij wijzen op vier sportgames van ontwikkelaar Electronic Arts, waaronder de populaire voetbalgame FIFA. Die vier spellen bevatten loot boxes waarvan de inhoud weer kan worden doorverkocht. Dat gebeurt doorgaans op websites van derden die geen banden hebben met de makers van de spellen.