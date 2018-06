Kabinet publiceert lijsten financiering moskeeën

Minister Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) heeft de lijsten met Nederlandse moskeeën die vanuit Saoedi-Arabië of Koeweit financiering ontvangen openbaar gemaakt. De lijsten waren jarenlang geheim.

Dat schrijft Blok dinsdagavond in een Kamerbrief. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt sinds 2010 vertrouwelijk geïnformeerd door Koeweit en Saoedi-Arabië over financiering van Nederlandse moskeeën. De lijsten waren gebaseerd op informatie die de landen vrijwillig deelden en werden vertrouwelijk behandeld “om de informatiestroom niet in gevaar te brengen”.

In april legde NRC samen met tv-programma Nieuwsuur de hand op de lijsten. Na publicatie drongen meerdere Kamerleden aan op snelle openbaring van de gegevens. Blok zocht daarna contact met zijn ambtsgenoten in de Golfstaten. Die hadden geen bezwaar tegen het openbaren van de informatie, schrijft Blok.

Salafisme

Mede door deze geldstromen groeit het salafisme in Nederland. Het aantal salafistische moskeeën groeide in vier jaar tijd van 13 naar 27, schreef de anti-terrorismecoördinator NCTV in april in een vertrouwelijke memo. Het aantal salafistische predikers steeg van 50 naar 110. Naar schatting heeft tien procent van de Nederlandse moskeeën geld aangevraagd of gekregen van deze Golfstaten. Het gaat om miljoenen euro’s.

Blok gaat alle informatie die hij in de toekomst van deze Golfstaten ontvangt openbaar met de Tweede Kamer delen. Hij merkt daarbij op dat de informatie die hij van deze landen ontvangt over nieuwe financieringsaanvragen sinds 2016 “sterk is afgenomen”.