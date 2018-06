Kabinet investeert miljoenen in goederenvervoer spoor

Het kabinet gaat de komende jaren tientallen miljoen euro’s investeren in het goederenvervoer over het spoor om de wegen te ontlasten. Tot 2023 stelt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) jaarlijks tussen de 12 en 14 miljoen euro aan subsidies beschikbaar, meldt het ministerie.

Met de subsidie, die in 2021 wordt geëvalueerd, neemt het kabinet een deel van de kosten over die bedrijven betalen om goederen over te spoor te vervoeren. Door de maatregel komen de kosten op een vergelijkbaar niveau met Duitsland. Het plan komt voort uit overleg met de spoorgoederentafel, waar alle betrokken partijen onderhandelden over de toekomst van het transport over het spoor. Van Veldhoven:

“Het gaat goed met onze economie en daarmee neemt ook het transport van goederen toe. Aan deze tafel zorgen we ervoor dat deze goederenstromen zo veel mogelijk via het spoor worden geregeld. Dat ontlast de wegen en is bovendien goed voor het milieu.”

Langere treinen

De invoering van het Europese spoorveiligheidssysteem ERTMS was een ander belangrijk agendapunt tijdens het overleg. Vervoerders vrezen dat ze veel geld kwijt zijn aan de aanpassing van voertuigen aan het nieuwe systeem. Om hen tegemoet te komen belooft het kabinet om zowel nationale als Europese subsidies te benutten om de “complexe transitie naar ERTMS vorm te geven voor een gezonde groei van het spoorwegvervoer”.

Door het ERTMS kunnen goederentreinen dichter op elkaar rijden en makkelijk ingepast worden in de dienstregeling. Het moet ervoor zorgen dat het spoor efficiënter gebruikt wordt.

Andere maatregelen voor duurzamer goederenvervoer is de inzet van langere treinen tot een lengte van 740 meter, en het gebruik van stiller materieel, hybride locomotieven en trillingsarme draaistellen in de havengebieden. Volgens Steven Lak, voorzitter van de spoorgoederentafel, is dit het begin van een nieuwe aanpak:

“Ik zie een enorme bereidheid bij alle partijen en dit maatregelenpakket is een forse impuls voor het spoorgoederenvervoer.”

Met de plannen moet de omvang van het goederenvervoer over het spoor groeien van 42 miljoen ton in 2016 naar 54 tot 61 miljoen ton in 2030.