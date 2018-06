Honderden miljoenen om een ster aan je te binden

Als Netflix de Obama’s koopt, dan moet Apple natuurlijk Oprah Winfrey hebben. En als Netflix voor 400 miljoen hitproducers Ryan Murphy en Shonda Rhimes binnenhaalt, dan moet Apple natuurlijk regisseur Steven Spielberg aan zich binden.

De laatste weken regent het in de VS megadeals van online videodiensten met grote namen – die honderden miljoenen krijgen zonder dat duidelijk is wat ze precies gaan doen. Ja, series maken, en hopen dat iets van hun sterrenstof op het merk neer dwarrelt, wat ook weer ander talent moet lokken.

Dat vooral Netflix (125 miljoen abonnees) de tv-markt verstoort door enorme bedragen uit te geven aan eigen series – dit jaar 8 miljard dollar – was al bekend. Het kopen van grote namen is een nieuwe manier om de reguliere tv-zenders uit de markt te prijzen.

En Netflix krijgt concurrentie, van spelers met nog veel diepere zakken. Zoals Amazon, Apple en Disney. Want een eigen videodienst hebben – en geld verdienen onafhankelijk van andermans platforms of adverteerders – dat wil iedereen wel. Financieel adviseur Price Waterhouse Coopers verwacht dat de totale omzet van de Amerikaanse videostreaming-markt de komende vijf jaar zal stijgen van 20 miljard naar 30 miljard dollar.

Oprah naar Apple

De nieuwe deals laten nog veel vragen open. Want moet Apple bijvoorbeeld met Oprah Winfrey? Ze kan tv-shows voor het techbedrijf maken, maar dat doet ze ook al bij haar eigen tv-zender OWN, bij HBO en bij CBS. Wie Oprah wil zien, hoeft niet naar Apple.

Bovendien hééft Apple nog helemaal geen videoplatform. De techreus heeft een stuk of twintig series en andere programma’s aangekondigd, voor een budget van 1 miljard dollar per jaar. Zo maakt Apple een remake van Steven Spielbergs Amazing Stories uit de jaren tachtig en gaan Jennifer Aniston en Reese Witherspoon een serie maken over een ochtendtalkshow. Maar Apple zegt nog niet wat het met al die programma’s gaat doen.

De eerste programma’s die Apple vorig jaar maakte – Planet of the Apps en Carpool Karaoke – verschenen op online muziekdienst Apple Music (50 miljoen abonnees). Amerikaanse techwatchers verwachten dat Apple eind volgend jaar met een eigen videoplatform komt. Het kan ook dat Apple de programma’s aanbiedt via de eigen Apple Tv App. Een derde optie is dat Apple verschillende diensten bundelt in één abonnement.

Tv-presentatrice Oprah Winfrey heeft een meerjarencontract gesloten met Apple. Het is onbekend wat ze gaat doen. Foto AP

Duidelijk is dat Apple groei ziet in de eigen diensten. In het eerste kwartaal van 2018 steeg de omzet uit diensten als de App Store en iTunes met een derde naar 9 miljard dollar, op een totale kwartaalomzet van 38 miljard. Dat terwijl de omzet van hardware stagneert.

Obama naar Netflix

Ook wat ex-president Barack Obama en zijn vrouw Michelle Obama gaan doen bij Netflix is onduidelijk. Ze doen het goed op tv, maar zelf tv maken is nieuw voor ze. Obama zei dat hij verhalen wil gaan vertellen van gewone mensen, zodat de verdeelde Amerikanen weer herenigd worden. Klinkt mooi, maar iets te breed voor een programma-idee.

Minder beroemd, maar nog belangrijker voor Netflix is dat de dienst een paar belangrijke showrunners en producenten heeft weggekocht bij tv-zenders. Shonda Rhimes (ABC, Grey’s Anatomy) stapt over van ABC voor 100 miljoen dollar. En Ryan Murphy (Glee, The People vs. OJ Simpson) verlaat FX en Fox voor een recordbedrag van 300 miljoen dollar.

Zij gaan niet alleen series bedenken en produceren, maar ook andere seriemakers aansturen en sterren aantrekken. Ze zullen waarschijnlijk een soort submerken scheppen: eigen productie-eenheden binnen het platform. Netflix biedt hen, afgezien van enorme salarissen en budgetten, totale vrijheid.

Amazon in de ban van de ring

Amazon houdt zich nog wat stiller. Het online warenhuis van Jeff Bezos heeft al een eigen streamingdienst, die valt onder Amazon Prime (100 miljoen abonnees). Die dienst heeft Nicole Kidman gestrikt voor een serie, en heeft een serie aangekondigd naar de fantasy-trilogie Lord of the Rings – in een poging om het succes van Game of Thrones (HBO) te overtreffen. Dat lijkt een zwaktebod: we hebben al de uitputtende filmreeks van Peter Jackson.

Veelbelovender: Barry Jenkins (Moonlight) maakt een serie naar de slavernij-bestseller The Underground Railroad. En Jordan Peele (Get Out) maakt de serie The Hunt, over anti-fascisten in de jaren zeventig.

Dat het voor veel geld kopen van grote namen geen garantie hoeft te zijn voor succes, blijkt uit de tv-serie die Woody Allen maakte voor Amazon (tachtig miljoen dollar, volgens Business Insider). Het werd een flop. Niet alleen omdat Woody Allen in een kwade reuk kwam te staan in de #MeToo-discussie, maar omdat Crisis in Six Scenes schokkend slecht gespeeld en onleuk was.

Met medewerking van Thijs Schrik.