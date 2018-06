Drie Nederlanders opgepakt voor leveren wapens aan terroristen in Parijs

In Groningen, Schinnen en Zaanstad heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag drie mannen aangehouden die ervan worden verdacht dat ze wapens hebben geleverd aan de Franse terreurverdachten Reda Kriket en Anis Bahri.

Deze twee mannen worden in Frankrijk vervolgd voor het plannen van een terroristische aanslag in 2016 en zijn gelieerd aan de groep terroristen die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Brussel en Parijs in 2015 en 2016. Het OM heeft de arrestaties in Nederland bevestigd aan NRC.

De Nederlandse verdachten hebben wapens geleverd die enkele dagen na de aanslagen in Brussel in maart 2016 zijn aangetroffen in een appartement in de Parijse voorstad Argenteuil. Het vermoeden is dat het arsenaal wapens en explosieven dat daar is gevonden bedoeld was voor het plegen van een aanslag.

Vier verdachten

Nieuw forensisch onderzoek aan de binnenzijde van deze wapens leverde begin 2018 sporen op die ook voorkwamen in de Nederlandse DNA-databank. Dit leidde uiteindelijk naar de vier verdachten. Drie van hen zijn maandag aangehouden. De vierde verdachte zit al vast in verband met een ander strafbaar feit.

Het DNA van drie verdachten is aangetroffen op de wapens. DNA van een vierde verdachte is gevonden op een tas die bij de wapens lag. Het OM beschuldigt de mannen van „het voorhanden hebben en leveren van wapens, al dan niet met een terroristisch oogmerk”.

Rotterdam

De wapenvondst in Argenteuil leidde in 2016 ook al tot aanhoudingen in Nederland. Bij de Franse hoofdverdachte Reda Kriket werden gegevens gevonden die leidden naar zijn landgenoot Anis Bahri. Na diens aanhouding in Rotterdam werden in een kelderbox 45 kilo munitie en patroonhouders voor kalasjnikovs gevonden, evenals een . trommel voor een kalasjnikov waarin 200 kogels passen die in minder dan 30 seconden kunnen worden afgevuurd.

In dit onderzoek zijn uiteindelijk zeven mannen aangehouden. De tweede hoofdverdachte, Anis Bahri, werd door Nederland uitgeleverd aan Frankrijk en wordt daar vervolgd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag samen met zijn handlanger Reda Kriket.

In Nederland worden zes mannen vervolgd voor het leveren van de enorme hoeveelheid munitie en lidmaatschap van een criminele organisatie met terroristisch oogmerk.

Wapenhandel

Chronologie Aanslagen gelinkt met Nederland Op 13 november 2015 voeren terroristen aanslagen uit in Parijs op het Stade de France en concertzaal de Bataclan. Daarbij vallen 130 doden en vele honderden gewonden. Begin 2015 is de aanslag op Charlie Hebdo gepleegd. Op 22 maart 2016 volgt de aanslag op de luchthaven Zaventem en het Brusselse metrostation Maalbeek waarbij 32 dodelijke slachtoffers vallen en vele honderden geworden. De groep achter deze aanslagen heeft contact met de aanslagplegers in Parijs. Op 24 maart 2016 vindt de recherche in Parijs wapens voor een nieuwe aanslag die afkomstig zijn uit Nederland.

De leverantie van de wapens vanuit Nederland aan de terroristische groep die ver was met het voorbereiden van een aanslag in Frankrijk is de zoveelste aanwijzing dat Nederland een belangrijke doorvoerhaven is voor wapens.

Uit een document dat in handen is van NRC en de Belgische zusterkrant De Standaard kan worden afgeleid dat de terroristen bij de aanslagen in Parijs ook wapens hebben gebruikt die uit Nederland kwamen. Het gaat om een verklaring van een vermeende spijtoptant, Osama Krayem.

Deze 25-jarige Syrische Zweed zou zich aanvankelijk opblazen in de metro tijdens de aanslagen in Brussel. Op camerabeelden uit het metrostation ziet de politie hoe hij vlak van tevoren enkele woorden wisselt met mede-terrorist Khalid el Bakraoui, die zich kort erna opblaast in het metrostation. Als de Belgische politie hem daags na de aanslagen arresteert, onthult Krayem hoe de terroristen aan hun wapens kwamen: gekocht in Nederland door Ibrahim el Bakraoui, de broer van Khalid, die zichzelf ook heeft opblazen.

Uit het Nationaal Dreigingsbeeld 2017, een rapport van de recherche over de georganiseerde misdaad in Nederland, blijkt dat steeds vaker onklaar gemaakte wapens worden gevonden die afkomstig zijn uit Slowakije. Die wapens uit Slowakije worden in het criminele circuit weer vuurklaar gemaakt en verkocht. Alleen al in Nederland zijn tweehonderd van deze wapens onderschept sinds 2012.

Joodse supermarkt

Deze wapens zijn ook gebruikt door terroristen die betrokken waren bij de aanslagen in Parijs. In de nasleep van de aanslag op de Bataclan heeft een terrorist bij een gijzeling in een joodse supermarkt in Parijs een slachtoffer gemaakt met een illegaal gekocht wapen uit Slowakije. Ook de man die in 2014 een aanslag wilde plegen op de Thalys tussen Amsterdam en Parijs had een dergelijk wapen in bezit.