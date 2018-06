Dit zijn de ergste clichés uit vergaderingen

Japke-d. Bouma onderzoekt het nut van kantoorclichés. Ook een voorbeeld gezien? Tips via @Japked op Twitter.

Vergaderingen zijn afschuwelijk, overbodig en saai, maar jargontechnisch zijn ze natuurlijk wél heel interessant. Want als er érgens nietszeggende kantoorclichés over tafel vliegen, is het wel tijdens een vergadering.

De Britse stand-upcomedian Adam Hess twitterde daar laatst over. Het viel hem op, schreef hij, dat ongeacht het onderwerp, je in een vergadering altijd „it’s just about finding that balance” kan zeggen en dat iedereen dan gaat knikken.

Ik was benieuwd of er ook zulke Nederlandse vergaderclichés zijn die je op elk moment kan gebruiken. Ik vroeg ernaar op LinkedIn en Twitter, mailde en sprak met vergadertijgers en dit vond ik de mooiste.

‘Er is geen eenvoudige oplossing.’ Klinkt goed. Je maakt er de indruk mee je werk heel serieus te nemen maar je hoeft niet concreet te worden want er is immers geen eenvoudige oplossing. Het is overigens wel onzin: er zijn juist heel veel eenvoudige oplossingen. Zoals alle managers ontslaan, niet aan een project beginnen, of gewoon lekker met z’n allen aan de zuip gaan, maar dat hoeft niemand te weten. In dezelfde categorie dooddoeners: ‘dit wordt een heel spannend traject’, (dat betekent dat het alleen maar kan mislukken maar dat dat niet jouw schuld is), ‘we moeten zorgvuldig te werk gaan’ (dan kunnen we er lekker lang over doen) en ‘dit wordt een uitdaging’ (dat betekent dat er te weinig geld en mensen zijn).

‘We hebben allemaal hetzelfde doel, maar andere manieren om er te komen.’ Dit betekent: we hebben ruzie, maar doen net of dat niet zo is. Soortgelijke clichés: ‘we spelen allemaal dezelfde wedstrijd’ (maar dan wel tegen elkaar) en ‘eigenlijk vinden we allemaal hetzelfde’ (maar ik heb gelijk, en jij niet).

‘Laten we eerst een stap terug doen.’ Staat heel verstandig én je voorkomt ermee dat je iets hoeft te doen. Uit hetzelfde vaatje: ‘we moeten niet te ver voor de troepen uit willen lopen’, ‘laten we eerst de randvoorwaarden bespreken’, ‘laten we dit even in de week leggen’, ‘laten we hier later nog eens met elkaar over gaan zitten’ (dan kunnen we nu lekker naar huis) en: ‘dit zal eerst moeten landen in de organisatie voor we dit verder handen en voeten kunnen geven’ (metaforen zijn altijd goed in vergaderingen, zeker over embryo’s en vliegtuigen, zie ook verderop).

‘We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.’ Klopt als een bus, want dat wiel is er al.

‘Het gaat om de insteek die je kiest.’ Nou en of. Vraag maar aan een chirurg. Verder in de categorie geen-speld-tussen-te-krijgen: ‘het moet linksom of rechtsom worden opgelost’. Gelukkig hoef jij niet te zeggen langs welke kant.

‘Laten we handelen naar bevind van zaken.’ Tuurlijk. Het betekent: we zien wel joh. Nu eerst koffie.

‘Laten we proberen stappen te maken.’ Stappen maken is altijd goed, en zeker om dat te proberen, dan hoeft het niet eens te lukken. Het maakt ook niet uit waarheen, als je maar stappen maakt, zeker in een wereld die zo in beweging is – zeg dat er ook bij, dat staat heel modern. In dezelfde categorie: ‘stilstand is achteruitgang’ (onzin, het is juist heel fijn om af en toe even stil te staan), ‘we kunnen de tijd niet terugdraaien’ en ‘laten we nou eerst eens een stip op de horizon zetten’. Wie het eerst bij de horizon is, is af.

‘Welk probleem lossen we hiermee op?’ Klinkt heel kritisch, maar je hoeft niet met een oplossing te komen. Ook handig als je even niet hebt zitten opletten en wil weten waar het over gaat. In dezelfde categorie: ‘wat is je punt?’ en ‘daar moet ik eerst over nadenken’.

‘Probeer je het niet, dan weet je het ook niet.’ Dit zeg je als je geen idee hebt, maar toch als een snelle jongen wil overkomen. Zeg daarna iets als: ‘Ik kan daar de epic toolbox bij aanraden. Epic is het nieuwe agile.’ Klinkt prachtig en niemand durft te vragen wat het is.

‘Het gaat erom dat we iedereen in dit proces meenemen.’ Dit zeg je om net te doen of ieders mening telt. Dat ‘meenemen’ ook, brrr…. Waarheen dan? In een geblindeerde bus richting Irak? In dezelfde lijn: ‘we moeten hierover in gesprek blijven’, ‘dit is een gedeelde verantwoordelijkheid’ en: ‘we moeten zorgen dat we op dezelfde vlieghoogte zitten’. Dat laatste is trouwens best gevaarlijk, vraag maar na op Schiphol, maar het klinkt wel heel dynamisch.

‘Dat is echt een heel interessant idee.’ Ideaal om mensen de mond mee te snoeren. In dezelfde categorie: ‘goed punt, nemen we mee’, ‘dat staat genoteerd’, ‘dat heeft de aandacht’ (ja, een paar seconden) en ‘we gaan ernaar kijken’ (als het in de prullenbak ligt).

Dan de échte holle praatjes zoals ‘communicatie is key’, ‘content is key’, ‘kwaliteit is key’, ‘de klant centraal’, ‘we moeten het kostenplaatje niet uit het oog verliezen’ (geen geld voor) en ‘dit proces moet goed bewaakt worden’ (door herdershonden). Als je de boel wil afronden zeg je: ‘dat gezegd hebbende’. Daarmee maak je al het voorafgaande overbodig en kan je weer met een schone lei naar de volgende vergadering.

Iemand nog vragen?

Jeuktweets van de week

Ik moet donderdag presenteren over mijn verbindend vermogen. Heb je nog een leuke quote voor me? Iemand? — Nicoline Karssen (@NicolineKarssen) June 12, 2018

We hadden inmiddels de dialoogtafel en de klimaattafels, maar @Japked, kende jij de multiloogtafel al? #utrecht — ivar penris (@ivarpenris) June 19, 2018

Mannen die over werkprocessen praten, bestaat er iets saaiers? #treinleven — Caspar Dullaart (@CasparDullaart) June 14, 2018