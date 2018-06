Bedreigde beroepen

Mario Olavo Campanha (36) is eigenaar van een videotheek. Hij poseert in zijn zaak in de Braziliaanse wijk Lapa in Rio de Janeiro, april dit jaar. Toen Olavo Campanha twee jaar geleden merkte dat er in zijn wijk nog vraag was naar dvd’s, kocht hij de videotheek van zijn voormalige werkgever. Met name ouderen in de lagere middenklasse waarderen zijn advies.

Foto AFP / Mauro Pimentel