Amerikaanse Rapper XXXTentacion (20) doodgeschoten

De bekende Amerikaanse rapper XXXTentacion is maandag doodgeschoten in Deerfield Beach, Florida. De 20-jarige rapper, wiens echte naam Janseh Dwayne Onfroy is, werd neergeschoten terwijl hij in zijn auto zat. Volgens de politie is er sprake van een overval.

Rond 16.00 uur lokale tijd zouden twee gewapende overvallers te rapper onder schot hebben genomen. Minstens een van hen loste schoten op Onfroy, om vervolgens te vluchten in een donkere SUV. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

XXXTentacion maakte de afgelopen jaren een opmars in de hiphopwereld. Het nummer Sad! werd meer dan 270 miljoen keer beluisterd op Spotify en staat nog steeds in de wereldwijde top 50 van de muziekdienst.

Niet onomstreden

De jonge rapper was niet onomstreden. In 2016 werd hij gearresteerd voor inbreken en voor het mishandelen van zijn vriendin. Vorig jaar bracht hij het liedje Look At Me uit, wat voor veel ophef zorgde. In de bijbehorende videoclip bindt hij een touw om het hoofd van een blank jongetje, dat vervolgens de lucht in wordt getakeld.

Volgens XXXTentacion was de clip een protest tegen racistisch geweld. In het lied verwijst hij onder meer naar de rellen in Ferguson en het geweld in Charlottesville. In andere tracks besprak hij onderwerpen als depressie.

XXXTentacion behoorde tot de nieuwe generatie rappers die vooral bekendheid vergaart via online diensten als Spotify en YouTube. Op sociale media is geschrokken gereageerd op het overlijden van de jonge rapper. Bekende namen uit de hiphopwereld, zowel Nederlands als Amerikaans, betuigen hun steun.