Amerikaanse migratiecrisis voer voor complotdenkers

Het was dit keer Ann Coulter die de complottheorie verspreidde. Volgens de rabiaat conservatieve commentator en publicist zijn de beelden en geluidsopnames van huilende migrantenkinderen die bij hun ouders zijn weggehaald nep.

„Deze kindacteurs die nu 24/7 weeklagen en huilen op alle andere tv-zenders - trap er niet in meneer de President,” zei Coulter in een interview met de conservatieve tv-zender Fox News, terwijl ze zich voor de camera rechtstreeks tot Trump richtte. „Ik word er heel nerveus van als de president dit nieuws van de tv krijgt. Deze kinderen worden gecoacht, progressieven geven ze scripts die ze moeten voorlezen.”

Profiteurs

In de VS bestaat grote politieke verontwaardiging over de inmiddels ruim tweeduizend soms zeer jonge migrantenkinderen die na een nieuwe richtlijn van minister van Justitie Jeff Sessions van hun ouders zijn gescheiden. Maar terwijl mensenrechtenorganisaties en religieuze leiders de praktijk veroordelen als wreed en mensonterend, vindt een harde kern van Republikeinen dat immigranten met jonge kinderen juist onevenredig profiteerden van de regeling die onder Obama gold. Die bepaalde dat zij buiten detentie de beslissing van de migratierechter mochten afwachten. Sommige Republikeinen, onder wie ook president Trump, houden staande dat immigranten andermans kinderen als voorwendsel gebruikten om de VS binnen te komen, hoewel daarvan geen structureel bewijs is.

‘Geen echte asielzoekers’

Maar Ann Coulter ging nog een stapje verder. Zij beweerde dat de familiedrama’s in scene gezet zijn door de Democraten om coulantere migratieregels af te dwingen. De kinderen, zei ze, zijn geen echte migranten. „Ze worden in colonne naar de grens gebracht als politiek wapen.”

Door deze jonge kinderen af te schilderen als hoofdrolspelers van een reusachtig complot, plaatste Coulter ze in een steeds frequenter gebruikt conservatief frame. Bij ingrijpend nieuws met voor Republikeinen onwelgevallige gevolgen wordt op sociale media steeds sneller beweerd dat het nieuws in scène is gezet. De slachtoffers zouden volgens complotdenkers zogeheten ‘crisis actors’ zijn die een verborgen linkse agenda moeten doordrukken.

Tot nu toe werd dit frame alleen bij discussies over wapenbezit gebruikt. Zo merkten complotdenkers vrijwel alle massa-schietincidenten van de laatste jaren, zoals die in de nachtclub in Orlando (2016, 49 doden), het muziekfestival in Las Vegas (2017, 58 doden) en de kerk in Sutherland Springs (2017, 26 doden) aan als ‘false flag’-operaties: incidenten die niet werkelijk zouden hebben plaatsgevonden, maar geënsceneerd door politici die uit zijn op de inperking van wapenbezit.

Lessen in toneel

Vrijwel meteen na de schietpartij op de school in Parkland Florida (februari, 17 doden) kwamen lastercampagnes op gang tegen enkele van de overlevenden, die zich ontpopten als effectieve lobbyisten tegen wapenbezit. Een van de doelwitten was de 17-jarige David Hogg, wiens vader bij de FBI werkte en die op de school in Parkland lessen volgde in toneel en journalistiek. Hogg zou geen overlevende zijn maar een acteur, betaald door CNN en door de linkse filantroop George Soros. Volgens een andere theorie zou hij zijn ingezet door de FBI, die naliet opvolging te geven aan tips over de dader van de schietpartij. Hogg en zijn familie kregen doodsbedreigingen. Een week na de schietpartij beloofden YouTube en Facebook strenger op te treden tegen dergelijke berichten.

Tegen Amerika’s invloedrijkste complotdenker, Alex Jones van de complotsite InfoWars, zijn inmiddels drie rechtszaken aangespannen door ouders van slachtoffertjes van de schietpartij in Sandy Hook in 2012, waarbij zes volwassenen en twintig kleine kinderen werden doodgeschoten. Jones jarenlang herhaalde tirades dat ‘Sandy Hook’ een hoax was en dat de jonge slachtoffers acteurs waren of zelfs nooit hebben bestaan, gaf het ‘false flag’ frame veel meer bekendheid.

Lastigvallen van nabestaanden

Jones heeft school gemaakt. Eind maart werden in Texas twee andere complotdenkers gearresteerd die nabestaanden fysiek lastig vielen en intimideerden. Robert Ussery en zijn partner Jodi Mann, die zich ‘Side Thorn Journalist’ en ‘Conspiracy Granny’ noemen, filmden zichzelf terwijl ze nabestaanden lastigvielen van de schietpartij in Sutherland Springs.

Grote conservatieve media doen lang niet altijd moeite dergelijke complottheorieën te weerspreken. Fox News presentator Steve Hilton protesteerde zondag eerst zwakjes toen Ann Coulter aan het woord was, maar toen zij door bleef praten, haalde hij zijn schouders op en zei: „Ik wist wel dat we er niet tussen zouden komen.” Ook het Republikeinse Congreslid Jason Chaffetz, die samen met Coulter te gast was bij Fox News, deed geen moeite tegen Coulter in te gaan.