Ajax tegen Sturm Graz in voorronde Champions League

In de tweede voorronde van de Champions League speelt Ajax op 24 of 25 juli thuis tegen Sturm Graz, zo is dinsdag na loting bekendgeworden. Een week later is de uitwedstrijd in Graz. De club eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Oostenrijkse competitie, dertien punten achter kampioen Red Bull Salzburg.

Als Ajax deze ronde weet te winnen, spelen ze op 7 of 8 augustus en 14 of 15 augustus in de derde voorronde voor een plek in de play-offs. Daarin wordt gestreden om de plaatsen in de groepsfase van de Champions League.

Het elftal onder trainer Ten Hag speelt komende zaterdag de eerste oefenwedstrijd van het seizoen, tegen VVSB in Noordwijkerhout.

In het seizoen 2014-2015 deed Ajax voor het laatst mee aan de groepsfase van de Champions League. Vorig jaar kwamen de Amsterdammers in de Champions League niet verder dan de voorrondes. In de Eredivisie eindigde Ajax op de tweede plek, op vier punten achter PSV.