Zwager Spaanse koning meldt zich voor zijn celstraf

De man van de Spaanse prinses Cristina gaat bijna zes jaar de cel in. Iñaki Urdangarin meldde zich maandagochtend voor zijn celstraf van vijf jaar en tien maanden, aldus persbureau Reuters.

Prinses Cristina is de zus van de Spaanse koning Felipe VI. Haar 50-jarige man werd begin 2017 veroordeeld voor onder meer belastingfraude en verduistering. Een bedrijf van Urdangarin, voormalig tophandballer, hielp overheden bij het binnenhalen van grote sportevenementen. Via dit Nóos-instituut werd zo’n zes miljoen euro te veel gefactureerd, dat verdween via belastingparadijzen.

Urdangarin zal zijn straf uitzitten in een kleine gevangenis voor voornamelijk vrouwen in de buurt van Madrid, zodat zijn vrouw hem makkelijker kan bezoeken. Hij kan nog in beroep bij het constitutionele hof van Spanje. Een eerder hoger beroep leverde Urdangarin een celstraf op die enkele maanden korter is dan een lagere rechtbank hem had opgelegd.

Boete

Prinses Cristina werd in 2017 vrijgesproken van alle beschuldigingen, maar moest wel een boete betalen van 265.000 euro. Volgens de rechtbank profiteerde zij indirect van de fraude. Delen van het verduisterde geld werden onder meer gebruikt voor familievakanties en theaterkaartjes. Deze boete werd na het hoger beroep gehalveerd.

Koning Felipe VI, de broer van Cristina, volgde zijn vader Juan Carlos op in 2014, toen deze op zijn tachtigste abdiceerde.