Wat het ECB-besluit voor de belegger betekent

Het was de week van de centrale banken. In drie dagen tijd namen vorige week de centrale banken van ’s werelds grootste economieën belangrijke beslissingen over hun beleid: woensdag de Federal Reserve (rente gaat omhoog), donderdag de ECB (opkoopbeleid loopt af, rente blijft laag) en de Bank of Japan (verandert voorlopig niets). In navolging van de Fed verwachten analisten dat de Bank of England in augustus eveneens een renteverhoging aankondigt.

Wat betekenen al deze beslissingen voor de particuliere belegger? En, met een hogere rente in de VS en een aflopend opkoopbeleid in de EU, wat zijn nu de aandelen die je in de gaten moet houden?

Wat je er als belegger ook uit meeneemt, zegt Wilfried Steentjes van Steentjes Vermogensbeheer, dan in ieder geval dit: de ECB is tevreden, anders zouden ze het opkoopbeleid niet staken. De economie draait goed, dus de winsten en daarmee de koersen gaan stijgen. Goed nieuws voor iedereen die handelt op de beurs.

Maar specifiek zijn de komende tijd vooral de financiële fondsen interessant. In Europa duurt het nog even voordat de rente weer omhoog kruipt, waarschijnlijk pas op zijn vroegst in de herfst van 2019. En dat is slecht nieuws voor financiële aandelen. ING, Aegon, ABN Amro en NN Group maakten vorige week de tegenovergestelde beweging als de AEX na het ECB-besluit: recht naar beneden.

Een rente die ultralaag blijft, mag dan wel voordelig zijn voor de meeste bedrijven (want geld lenen blijft weinig geld kosten), het is nadelig voor de instellingen die die euro’s uitlenen. De banken dus. Zij hoopten dat er een eerder einde aan de lage rente zou komen. Dat zit er niet in en dus daalden de koersen. Nog zeker langer dan een jaar blijven zij weinig ontvangen voor de miljarden die uitstaan bij bedrijven of particulieren.

Maar toch, zegt Steentjes, richt je daar niet te veel op. De dalingen van vorige week serveert hij af als „dagkoersen”. Meer van belang dan dat die renteverhoging is uitgesteld, is dát die er hoe dan ook komt. Niet alleen banken profiteren daarvan. Neem verzekeraars, wiens beleggingen nu nauwelijks wat opbrengen. Bij hogere rentes maken zij meer winst. Of pensioenfondsen: ook daar betekenen hogere rentes meer winst. Reden dus om bij een opkomende rente de financiële fondsen in de gaten te houden. Des meer omdat het goed gaat met de economie, benadrukt Steentjes. Dat is gunstig voor banken, want minder bedrijven gaan failliet, dus hebben banken minder afschrijvingen op kredieten, dus stijgen de koersen.

Voor de belegger in Europese aandelen is het verder interessant dat de ECB en de Fed op een gevorkt pad zijn terechtgekomen: de Amerikanen zijn rechtsaf geslagen met het verhogen van de rente, de Europeanen links door ermee te wachten. Hoe verder ze lopen, hoe verder ze uit elkaar gaan. Goed nieuws voor Europese aandelen. Een stijgende Amerikaanse rente terwijl de Europeaanse nagenoeg nul blijft betekent (waarschijnlijk) een duurdere dollar en dus een goedkopere euro. Dat maakt Mercedessen en Volkswagens aantrekkelijker voor Aziatische kopers dan Fords of Tesla’s.

Ook beleggers in staatsobligaties moeten de komende tijd opletten, zegt Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij BinckBank. Als de huidige economische omstandigheden blijven zoals ze zijn, verwacht hij dat de koersen van staatsobligaties gaan dalen. Dat zit zo: als de rente naar verwachting in Europa stijgt, dan gaan beleggers hun (oude) staatsobligaties met lage couponrentes van de hand doen. Die ruilen ze dan in voor alternatieven die hogere couponrentes bieden. „Daardoor zul je waarschijnlijk zien dat de staatsobligaties gaan dalen. De komende tijd wordt het als obligatiebelegger belangrijk om kritisch te zijn.”