Vijf gewonden na schietpartij Malmö

In het centrum van de Zweedse stad Malmö heeft een onbekende schutter maandagavond het vuur geopend op passanten. Dat heeft de Zweedse politie bekend gemaakt. Er zouden ten minste vijf gewonden zijn gevallen. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet bekend.

Een motief voor de beschieting is eveneens onbekend, maar volgens de politie is er geen reden tot paniek. De politie zegt dat er geen sprake van terrorisme is. Veel mensen vierden rond de tijd van de beschieting de overwinning van Zweden op Zuid-Korea tijdens het WK voetbal in Rusland.

De politie meldt dat er verscheidene ambulances bij de plaats van de beschieting aanwezig zijn. Ook is het gebied afgezet en voert de politie gesprekken met getuigen. Alle gewonden zijn mannen. Er is nog niemand aangehouden.

Volgens de Zweedse krant Aftonbladet vond de schietpartij plaats vlak bij een politiebureau. Daardoor konden agenten vrijwel direct ter plaatse zijn. Een ooggetuige meldde tegenover de krant vijftien tot twintig schoten gehoord te hebben.

Malmö ligt in het zuiden van Zweden: