Triest verlaten ze het Pinkpopterrein

„We hadden dit al benoemd als een van de beste festivals”, zegt Pinkpopbaas Jan Smeets, zittend achter een batterij microfoons. Bij het woord ‘festivals’ schiet hij even vol, om zich daarna snel te herpakken. „Dat eindigt dan in dit drama. Ik kan alleen maar zeggen dat ik enorm te doen heb met de families die dit allemaal moeten meemaken.”

Het is begin maandagmiddag. Smeets voert samen met de Landgraafse burgemeester Raymond Vlecken en vertegenwoordigers van politie en justitie het woord tijdens een drukbezochte persconferentie in de raadszaal van Landgraaf.

Het gaat over wat er in de afgelopen nacht gebeurde: rond 04.00 uur reed een bestelbusje vier festivalgangers aan. Er viel een dode, drie anderen raakten ernstig gewond.

De verbijstering en het verdriet van de festivaldirecteur zijn maandagochtend ook zichtbaar bij veel Pinkpopgangers die na het ontwaken op de campings naar huis terugkeren en de Mensheggerweg passeren, de plaats van de aanrijding. Even kijken ze voorbij de dranghekken in de richting van de zwarte schermen, waarachter eerst sporenonderzoek plaatsvindt, en later schoonmaakwerkzaamheden. De meeste voorbijgangers wenden na een seconde of wat hun hoofd af, of turen naar de grond. Hun gezichten staan strak.

49ste editie

Dat Pinkpop na drie dagen feest zo abrupt is geëindigd is verschrikkelijk, zei Pinkpop-directeur Smeets tijdens de persconferentie. Na 48 edities met in totaal miljoenen bezoekers ging het dit keer mis. „Het is de eerste keer dat Pinkpop een dode te betreuren heeft.”

De autoriteiten houden tijdens de persconferentie nog alle mogelijkheden open: een ongeluk, aanslag of iets anders. Politie en justitie beperken zich tot de feiten: de eerste melding van een aanrijding om zes over vier in de nacht van zondag op maandag, de te betreuren dode, de 35-jarige Pinkpopvrijwilliger Gilles Boux de Casson uit Heerlen. De drie gewonden die in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen, zijn een dertigjarige man uit Landgraaf en een man van 26 en een vrouw van 23 jaar uit Heerlen.

Over de dader, een 34-jarige Heerlenaar die een witte bestelauto bestuurde en doorreed na de aanrijding, wordt verteld dat hij zich heeft gemeld bij de politie in Amsterdam. Op zijn aanwijzingen is daarna het busje in Heerlen gevonden.

De verdachte is inmiddels overgebracht naar Limburg voor verdere verhoren. Hij wordt verdacht van doodslag en pogingen tot doodslag. De verdachte zit in beperking, dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Tegenover de Limburgse zender L1 verklaart taxichauffeur Haroen Jalili, die zondagnacht bij de nabijgelegen Pinkpop-camping B meerdere klanten ophaalde, dat hij bij herhaling een groepje mensen heeft zien zitten op de Mensheggerweg. „Ze zaten deels op de weg, en deels op het gras. Ze waren de hele avond vriendelijk en zwaaiden nog naar me”, zegt hij. Hij vertelt hoe hij kort daarna –in eerste instantie dacht hij aan een grap – de vier slachtoffers zag liggen. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet gereageerd op de lezing van de getuige.

De verklaring maakt een ongeluk aannemelijk. De wegen rondom het Megalandterrein, waar Pinkpop plaatsvindt, en de campings zijn heuvelachtig, beperkt verlicht en omgeven door groen.

Pinkpop-directeur Smeets en burgemeester Vlecken lieten op de persconferentie weten dat de verkeers- en veiligheidsmaatregelen rond het festival – zoals elk jaar – geëvalueerd zullen worden.