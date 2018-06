Wel extra geld, maar geen tiende spoor voor Amsterdam CS

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trekt 150 miljoen euro extra uit voor de verbouwing van Amsterdam CS. De capaciteit van Amsterdam CS groeit daardoor na 2028 van 34 treinen tot 57 per uur. In diezelfde periode moet station Zuid in Amsterdam uitbreiden van vier naar zes sporen. Zuid wordt dan de eindhalte van internationale treinen als de Eurostar en de Thalys. Daar is een investering van zo’n 200 miljoen euro mee gemoeid.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) en de vervoerregio Amsterdam hebben daarover maandag overeenstemming bereikt.

De staatssecretaris kiest bij de verbouwing van Amsterdam CS voor negen sporen. Dat is volgens haar voldoende om het internationale én landelijke treinverkeer via Amsterdam in goede banen te leiden. Eerder dit jaar liet president-directeur Roger van Boxtel van NS nog weten dat Amsterdam CS minimaal tien sporen nodig heeft om de dienstregeling in Amsterdam te kunnen garanderen.

De optie om op termijn een tiende spoor aan te leggen blijft open, zegt Van Veldhoven in een toelichting aan NRC. „Het extra geld is bedoeld om de perrons verder te verbreden en om de verbouwing van het ingewikkelde en monumentale Amsterdam CS te kunnen financieren.”

Verplaatsing van internationale treinen, zoals de Thalys naar Parijs en de Eurostar naar Londen, naar station Zuid past volgens Van Veldhoven „bij het internationale karakter van de Zuidas”, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De verplaatsing biedt volgens Van Veldhoven na de verbouwing ruimte voor sprintertreinen vanaf Amsterdam CS naar Schiphol en uitbreiding van de 10-minutendienstregeling (Alkmaar, Arnhem, Nijmegen). „Bovendien kunnen dan nieuw te bouwen woningbouwlocaties langs de verbinding Amsterdam CS en Schiphol, zo’n 230.000 woningen tot 2040, voorzien worden van hoogwaardig openbaar vervoer.”