Nederlander vervangt opgepakte Audi-baas

Tot nu toe waren de hoge bazen buiten schot gebleven. Hier en daar zitten wat lokale managers of ingenieurs vast. Maar van de hoogste top in Duitsland was iedereen nog op vrije voeten.

Dat is sinds deze week anders. Precies op de dag dat de raad van commissarissen bijeen kwam om het nieuwste onderzoek naar het dieselschandaal bij Audi te bespreken – dat was maandag – werd Rupert Stadler, de 55-jarige topman van Audi opgepakt voor mogelijke betrokkenheid daarbij. Een woordvoerder van moederbedrijf Volkswagen heeft dat bevestigd. Hij is vastgezet omdat de Duitse justitie aanwijzingen had dat Stadler invloed wilde uitoefenen op het strafrechtelijk onderzoek naar hem. Hij zou mogelijk getuigen willen beïnvloeden.

Volgens het Duitse Handelsblatt zal zijn plek tijdelijk worden ingevuld door Bram Schot. De 56-jarige Nederlander is sinds zomer 2017 de hoogste verkoopbaas en bestuurslid bij Audi. Het bedrijf heeft de wisseling nog niet bevestigd.

Twintig verdachten

Het dieselschandaal is bijna drie jaar later nog helemaal niet voorbij. Vorige week maakte de openbaar aanklager van München bekend dat Stadler bij Audi wordt verdacht van fraude en ‘indirecte valsheid in geschrifte’. Er zijn huiszoekingen gedaan en documenten in beslag genomen. De aanklager doet onderzoek naar in totaal twintig verdachten.

Stadler staat sinds 2007 aan het hoofd van Audi. Ook is hij chef verkoop binnen Volkswagen. Dat maakt hem de hoogste nog actieve bestuurder die tot nu toe is opgepakt.

Rupert Stadler Foto AFP

Ook Stadler zou een rol hebben gespeeld in het op de Europese markt brengen van auto’s die uitgerust zijn met sjoemelsoftware, is de verdenking. Door die software zijn de auto’s in het laboratorium stukken schoner en kunnen – eenmaal op de weg – vele malen de maximale toegestane hoeveelheid stikstofoxiden uitstoten. Stikstofoxiden zijn schadelijk voor de gezondheid. De Europese milieudienst heeft berekend dat er elk jaar in Europa 75.000 mensen voortijdig aan overlijden.

De arrestatie van Stadler is een nieuw probleem voor de nog niet zo lang geleden aangetreden baas van Volkswagen, Herbert Diess. Die heeft de taak het concern te reorganiseren en de overgang naar elektrisch rijden te bewerkstelligen. Dat moet hij doen terwijl hij de eindeloos durende dieselcrisis moet managen. Vorige week kreeg Volkswagen nog een boete van 1 miljard euro van het Duitse openbaar ministerie. Volkswagen liet weten de boete te accepteren.