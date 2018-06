Op Sicilië is iedereen welkom en dat proef je in de keuken

Europese toeristen associëren Sicilië met de maffia en gekleurde huizen op steile rotswanden aan een helderblauwe zee. Maar weinig zullen een link leggen tussen het Italiaanse eiland en een rijke culinaire cultuur die hevig beïnvloedt is door nieuwkomers uit het Midden-Oosten. In een rijk geïllustreerd verhaal voor de Britse krant The Guardian onderzoekt journalist Wendell Steavenson hoe de komst van migranten de keuken van het mediterrane eiland heeft beïnvloedt.

Zo spreekt Steavenson onder meer met Shapoor Safari, oorspronkelijk afkomstig uit Afghanistan. Via Pakistan, Iran en Turkije kwam hij uiteindelijk in Italië terecht waar Safari in allerlei steden allerlei baantjes aannam. In Palermo, de hoofdstad van de autonome regio Sicilië, vond hij werk als keukenhulp. Zijn levenservaring verwerkte Safari in de gerechten die hij nu als chefkok bereidt in een fushion restaurant in Palermo.

“Een stad uit het Midden-Oosten die toevallig gelegen is in de EU”, zei burgemeester Leoluca Orlando ooit over Palermo. En dat komt onder meer door de duizenden Libische migranten die sinds de Arabische Lente naar het zuidelijke eiland vluchten. Het eiland is echter altijd al een welkom toevluchtsoord voor migranten geweest.

Openheid

En die positie is bijzonder, merkt Steavenson op, gezien de ruk naar rechts die Italië bij de laatste verkiezingen maakte. De populistische minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini bracht na zijn aantreden vrijwel direct een bezoek aan het eiland waarbij hij beloofde dat het niet langer zou functioneren als “vluchtelingenkamp van Europa”.

Burgemeester Orlando reageerde geschrokken: “Onze cultuur kenmerkt zich door openheid en we willen niet dat onze burgers worden verdeeld in ‘locals’ en vreemdelingen.” Die openheid, alom vertegenwoordigd in de keuken, trok recent zelfs veertig studenten uit Rotterdam naar de keuken van Safari. Onder andere dumplings en cannoli verschenen op tafel. Het mooiste van zo’n ervaring, aldus de Nederlanders, is samen koken en verhalen uitwisselen.