Een keer per jaar ziek door verwarrend etiket

Mensen met een voedselallergie weten het al: gemiddeld één keer per jaar worden ze ziek van verkeerd eten. Ze krijgen dan acuut klachten, van jeuk, uitslag of overgeven tot gevaarlijke zwellingen in de keel. Dit is nu ook wetenschappelijk onderzocht, door UMC Utrecht en TNO onder een groep van 157 patiënten. De resultaten zijn vorige week gepubliceerd in het wetenschappelijke Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Voedselallergie komt voor bij 1 tot 3 procent van de bevolking. Bij deze mensen reageert het afweersysteem op bepaalde stoffen in bijvoorbeeld melk, noten, ei en selderij.

De deelnemers aan de studie werd gevraagd een jaar lang bij te houden of zij klachten kregen door hun voedselallergie. In die gevallen konden zij een monster van het betreffende voedingsmiddel opsturen voor analyse in het laboratorium.

In een jaar rapporteerden 73 patiënten in totaal 151 allergische incidenten. De boosdoeners waren vaak brood, koekjes, chocola of vleesproducten. 32 patiënten stuurden 53 monsters in van de verdachte producten. In 19 daarvan werden inderdaad één of meer allergenen aangetroffen. Op pakweg de helft van de producten die bewezen een allergeen bevatten, stond geen waarschuwingstekst.

De auteurs van de studie concluderen dat allergiewaarschuwingen op verpakkingen niet duidelijk zijn. Soms ontbreken ze ten onrechte; maar vaker staan ze er wel op, terwijl de allergenen er niet in zitten. Dat leidt ertoe dat consumenten die boodschappen gaan negeren.