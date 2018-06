Noord-Koreanen krijgen revolutionaire tv-boodschap: Singapore is veel welvarender dan hun land

De Noord-Koreanen kregen de top op 12 juni van hun leider Kim Jong-un met de Amerikaanse president Donald Trump niet live mee, maar de Noord-Koreaanse staatstelevisie KCTV vertoonde twee dagen later wel een ruim 42 minuten durend verslag van Kims Singapore-reis.

We zien hem vanaf het moment dat hij de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang in een Chinees vliegtuig verlaat. Zowel bij vertrek als bij aankomst wordt hij begroet door een militaire erewacht, alleen bij terugkomst staat er ook een uitzinnige menigte ‘gewone’ Koreanen op het vliegveld, zwaaiend met Koreaanse vlaggen, met vlaggen van de Partij en met identieke bosjes bloemen. De hysterische menigte blijft keurig binnen de vakken die voor hen bestemd zijn.

Zij zijn niet de enigen die wild worden als ze Kim zien: het verslag toont hoe ook in Singapore rijen mensen met hun mobieltje langs de kant van de weg staan om de Noord-Koreaanse leider enthousiast te begroeten. Als Kim op de avond voorafgaand aan de top de stadstaat ingaat, zien we hoe iedereen daarvoor uitloopt. „Er zijn al talloze staatshoofden op bezoek geweest in Singapore, maar nooit in de geschiedenis gingen er zoveel mensen de straat op om een bezoeker te groeten als deze keer”, meldt het commentaar.

Chagrijnige kijkende Trump

Trump komt pas in het tweede deel van de film voor het eerst in beeld. Waar Kim veel lacht, kijkt Trump vrijwel steeds serieus of zelfs een beetje chagrijnig; het is duidelijk dat het de jonge Kim is die de oude, wat bokkige Trump tot rede brengt – en niet omgekeerd. Kim is nooit sprekend te horen: alle informatie wordt met verschillende toonhoogte gedeclameerd door een stem van een vrouw die ook wij intussen goed kennen: de Noord-Koreaanse nieuwslezeres Ri Chun-hee die eerder juist zo fel van leer trok tegen Trump en de VS.

Opvallend detail is de muziekkeuze. Als Kim uit een zwarte stretchlimousine stapt voor zijn hotel, klinkt op de achtergrond L’amour est bleu van de Grieks-Duitse Vicky Leandros. Zij zong het in de jaren 60 van de vorige eeuw, maar in Noord-Korea werd het nummer beroemd door de Noord-Koreaanse zangeres Kim Kwang-suk die in januari van dit jaar overleed. Kim Jong-un kwam toen persoonlijk een krans leggen bij deze favoriete zangeres van zijn vader.

Bekijk hieronder het fragment waarin Kim uit de limousine stapt:



Geen beter land dan Noord-Korea

Het uitzonderlijke aan het Noord-Koreaanse verslag is niet dat Kim de onbetwiste held van de film is: de Noord-Koreanen zouden verbaasd zijn als het anders was. Veel opvallender is dat ze zo’n uitgebreid en positief beeld voorgeschoteld krijgen van de kapitalistische, rijke gastheer Singapore. Noord-Koreanen blijven normaal vrijwel volledig verstoken van beelden uit het buitenland. Ze zijn opgevoed met het idee dat er geen beter land is dan hun eigen Noord-Korea.

Nu zien ze Kim in een land dat zichtbaar veel welvarender is dan het hunne. Wonen ze dan toch niet in de heilstaat? Singapore is opeens een voorbeeld van hoe ook de toekomst van Noord-Korea eruit kan zien. Die boodschap is voor Noord-Korea echt revolutionair.