Nieuwe verfilming Fahrenheit 451 valt tegen

Film Fahrenheit 451 Regie: Ramin Bahrani. Met: Michael B. Jordan, Michael Shannon, Sofia Boutella. Te zien op HBO, via het Ziggo Movies & Series-pakket. ●●●●●

In Fahrenheit 451, de nieuwste verfilming van Ray Bradbury’s klassieke sciencefictionboek uit 1953, blust de brandweer niet maar steekt ze juist dingen in de fik. Uit de slang van de gedreven brandweerman Guy Montag (Michael B. Jordan, uit Black Panther) komt geen water maar kerosine. Wat hij bloedfanatiek aansteekt is heel specifiek: boeken. Want boeken maken je volgens brandweercommandant Beatty (Michael Shannon) ziek en gek, dus zijn ze verboden en dienen ze verbrand te worden.

Bradbury’s boek speelt zich af in de nabije toekomst. Een toekomst die in 1953 anders was dan in deze adaptatie. De update van Fahrenheit 451, in 1966 al memorabel verfilmd door François Truffaut, doet denken aan de tv-serie Black Mirror. Regisseur Ramin Bahrani, die meeschreef aan het scenario, situeert het verhaal in een tijd waarin interactieve besturingssystemen en beeldschermen – net als nu – allesbepalend zijn. Spiegels fungeren ook als scherm en geven je al scherende nieuwsupdates en social media-berichten. Op de weerspiegelende ramen van torenhoge flatgebouwen verschijnen slogans als ‘Happiness is Truth’ en wordt nieuws vertoond, waaronder het live tonen van de boekverbrandingen. Een autoritaire macht indoctrineert bewoners en laat ze geloven dat boeken gevaarlijk zijn. Encyclopedieën bevatten geen feiten maar geven de ‘waarheid’ van het regime weer.

Dit regime wordt gevormd door tech-bedrijven. Ze beïnvloeden iedereen middels propaganda en onderdrukken herinneringen via drogerende oogdruppels. Toch raakt Montag geïnteresseerd in de boeken die hij fanatiek verbrandt. Een fascinatie die toeneemt als hij Clarisse (Sofia Boutella) ontmoet, iemand die veel ‘alen’ kent, mensen die illegaal boeken verbergen en de inhoud ervan veilig stellen. Gaat Montag hen helpen of blijft hij trouw aan zijn chef Beatty?

Fahrenheit 451 kan bogen op een goede rolbezetting en (letterlijk) visueel vuurwerk maar overtuigt niet helemaal. Dat heeft met de wat gemakzuchtige kritiek op moderne media te maken („we hebben dit onszelf aangedaan”) en de iets te veel in het oog springende parallel met het Trump-tijdperk van alternatieve feiten en verdachte expertise.

Ook is Bahrani’s bewerking niet optimaal. Zo is het moeilijk voor te stellen dat de intelligente Montag echt nooit eerder vraagtekens zette bij het totalitaire stelsel waarin hij leeft.