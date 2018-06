Moordenaar Danny Gubbels opgepakt in Colombia

Een van de moordenaars van de 12-jarige Danny Gubbels is opgepakt in Colombia. Danny Gubbels werd in 2010 doodgeschoten in een woonwagenkamp in Breda.

Het gaat om een 36-jarige Brit, schrijft het Openbaar Ministerie maandagochtend. Hij werd in 2015 in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar celstraf, waarvan hij er nog ruim achttien uit moet zitten. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.

De man had zijn ouders op bezoek in Colombia en was onderweg van Bogota naar Medellín toen hij werd ingerekend. Volgens het OM hield hij zich de afgelopen jaren schuil onder een valse Colombiaanse identiteit.

Vergeldingsactie

Danny Gubbels stierf toen zijn woonwagen in 2010 onder vuur werd genomen door zeven personen. De woonwagen werd 27 keer getroffen. Zijn moeder raakte gewond, maar overleefde de aanslag. De beschieting zou een vergeldingsactie geweest zijn voor een kwijtgeraakte partij cocaïne. Twee medeverdachten van de Brit kregen 16 en 20 jaar celstraf voor betrokkenheid bij de schietpartij.

Volgens persbureau ANP verdween 400 kilo drugs, met een straatwaarde van 17 miljoen euro, uit een loods in Amsterdam. Het OM denkt dat leden van de Mocro-maffia hadden geïnvesteerd en de familieleden van Gubbels aansprakelijk stelden voor het verlies.

Het proces tegen de familie van Danny startte eind mei. Negen man, waaronder de vader en twee broers van Danny, worden verdacht van invoer en handel in soft- en harddrugs en wapenbezit. Deze zomer wordt uitspraak gedaan.